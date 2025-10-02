Bugonia: Το άγχος του Λάνθιμου και τα άπταιστα ελληνικά της Έμμα Στόουν

Η ηθοποιός δεν κατάφερε να... διακτινιστεί για τις Νύχτες Πρεμιέρας

02.10.25 , 14:03 Bugonia: Το άγχος του Λάνθιμου και τα άπταιστα ελληνικά της Έμμα Στόουν
Γιώργος Λάνθιμος: Oι δηλώσεις στην εκπομπή Buongiorno μετά την πρώτη πανελλήνια προβολή της ταινίας του «Bugonia»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι «Νύχτες Πρεμιέρας» έκαναν πρεμιέρα χθες με την πρώτη πανελλήνια προβολή της ταινίας «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου.

Τι σημαίνει «Bugonia»: Αποθέωσαν τον Λάνθιμο και την Emma Stone στη Βενετία

O πολυβραβευμένος σκηνοθέτης, που καταχειροκροτήθηκε από το κοινό πριν καν προβληθεί η ταινία, μίλησε για το άγχος που έχει όταν μοιράζεται τις ταινίες του με το ελληνικό κοινό και αποκάλυψε την πολύ ιδιαίτερη ικανότητα της Emma Stone... με την ελληνική γλώσσα.

«Έχω κάνει αυτό το πράγμα 1.000 φορές στη ζωή μου, αλλά πάντα όταν το κάνω στην Ελλάδα, τρέμω ολόκληρος από άγχος και αγωνία. Είναι ιδιαίτερο να μοιράζομαι την ταινία μαζί σας πάντα και ευχαριστώ πολύ το Φεστιβάλ τις «Νύχτες Πρεμιέρας» που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να τη δείξουμε την πρεμιέρα μας εδώ και σε αυτόν τον χώρο», είπε ο σκηνοθέτης από τη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής. 

Bugonia: Το άγχος του Λάνθιμου και τα άπταιστα ελληνικά της Έμμα Στόουν

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή Buongiorno, εξήγησε πως είναι περίεργο το γεγονός ότι ενώ έχει κάπως συνηθίσει σε τέτοιες καταστάσεις, όταν έρχεται στην Ελλάδα έχει πολύ περισσότερο άγχος να μοιραστεί την ταινία.

Λάνθιμος: Ηχηρό «όχι» από το ΚΑΣ για γυρίσματα στην Ακρόπολη

«Είναι κάπως συγκινητικό με έναν τρόπο. Σαφώς, υπάρχουν οι δικοί άνθρωποι εδώ, άνθρωποι που ξέρω. Επίσης, καταλαβαίνω ότι οι ταινίες μου δεν αρέσουν απαραίτητα σε όλον τον κόσμο. Ναι, μου εκφράζουν τα αρνητικά σχόλια... χωρίς να ρωτήσω κιόλας. Πολύ χαρούμενοι άνθρωποι που δεν τους αρέσουν οι ταινίες μου, όπως και αυτοί που τους αρέσουν. Αυτό στην Ελλάδα το κάνουν βέβαια, μόνο. Δεν είναι σε άλλες χώρες που μου λένε ότι "δε μ' αρέσουν οι ταινίες σου"», είπε χαρακτηριστικά ο πολυβραβευμένος Έλληνας σκηνοθέτης στον Άρη Καβατζίκη.

Λάνθιμος: Η αλήθεια για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας στην Ακρόπολη

Στη συνέχεια, εξέφρασε την απογοήτευσή του που δεν εγκρίθηκε το αίτημα για γύρισμα στην Ακρόπολη. «Δεν καταλαβαίνω τη λογική για την οποία απορρίφθηκε το αίτημά μας να κάνουμε γύρισμα εκεί, αλλά από κει και πέρα βρήκα μια άλλη λύση. Ήθελα να συμπεριλάβω την Ελλάδα με έναν τρόπο στην ταινία και το έκανα με έναν άλλο τρόπο, δηλαδή δεν επηρέασε το αποτέλεσμα της ταινίας. Ήταν κάπως σοκαριστικό να ακούσω τον λόγο για τον οποίο δε μας δόθηκε η άδεια, όπως και το γεγονός ότι διέρρευσαν πληροφορίες για το τι ήταν η σκηνή, ενώ ξέρουμε ότι όταν γυρίζεται μια ταινία, καλό είναι να μη μοιραζόμαστε λεπτομέρειες. Οπότε, δεν ήταν μια ευχάριστη εμπειρία», εξομολογήθηκε.

Η έκπληξη του Λάνθιμου στο κοινό με το ηχογραφημένο μήνυμα της Emma Stone σε άπταιστα ελληνικά

Η μούσα του Λάνθιμου και πρωταγωνίστρια και αυτής της ταινίας του, Emma Stone, δεν ήταν παρούσα στη βραδιά. Ωστόσο, έδωσε το «παρών» της με ένα ηχογραφημένο μήνυμα της και μάλιστα σε άπταιστα ελληνικά. 

Emma Stone- Γιώργος Λάνθιμος στην παγκόσμια πρεμιέρα ταινίας "Βληχή" στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τον Μάιο του 2022/ NDP

Emma Stone- Γιώργος Λάνθιμος στην παγκόσμια πρεμιέρα ταινίας "Βληχή" στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τον Μάιο του 2022/ NDP

«Εγώ θα μοιραστώ μαζί σας μια πολυ ιδιαίτερη ικανότητα που έχει η Emma Stone. Ενώ δε μιλάει ελληνικά κανονικά, εκτός από 2- 3 λέξεις, ξέρει τέλεια την ελληνική αλφάβητο και μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε κείμενο, χωρίς να καταλαβαίνει τι σημαίνει. Οπότε της έγραψα κάτι στα ελληνικά και της ζήτησα να μας το ηχογραφήσει», είπε αρχικά ο Έλληνας σκηνοθέτης και στη συνέχεια έβαλε το μικρόφωνο κοντά στο κινητό για να ακούσουν οι θεατές το μήνυμα της Οσκαρικής ηθοποιού.

«Καλησπέρα! Θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας απόψε στην πρώτη προβολή τους "Βουγονίας" στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ο διακτινισμός. Σας εύχομαι καλή προβολή και καλό βράδυ!», ήταν το μήνυμα της Emma Stone σε άπταιστα ελληνικά.

