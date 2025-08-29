Τι σημαίνει «Bugonia»: Αποθέωσαν τον Λάνθιμο και την Emma Stone στη Βενετία

«Bugonia»: Πρεμιέρα στη Βενετία για τη νέα ταινία του Λάνθιμου, με πρωταγωνίστρια την Έμμα Στόουν/ ΑΡ

Δύο χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Poor Things» στη Βενετία, ο Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος και η ηθοποιός Έμμα Στόουν επέστρεψαν με την ταινία «Bugonia» στο Διεθνές φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το βράδυ της Πέμπτης 28/8. Μετά την προβολή της ταινίας το κοινό αποθέωσε τους συντελεστές. 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα διήρκεσε το θερμό του χειροκρότημα.

Γιώργος Λάνθιμος- Emma Stone- Aidan Delbis- Jesse Plemons- Stavros Halkias και Alicia Silverstone/ Photo Alessandra Tarantino/Invision/AP

Στο κόκκινο χαλί τους συνόδευσαν οι πρωταγωνιστές Τζέσι Πλέμονς, Αλίσια Σίλβερστοουν, Άινταν Ντέλμπις και Σταύρος Χαλκιάς.

Stavros Halkias- Emma Stone- Yorgos Lanthimos/ Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Η ταινία, που αποτελεί αγγλόφωνο remake της νοτιοκορεατικής κωμωδίας επιστημονικής φαντασίας «Save the Green Planet!», σηματοδοτεί την τέταρτη συνεργασία του σκηνοθέτη με τη μούσα του, Έμμα Στόουν. Συνεργάστηκαν επίσης για τις ταινίες «The Favourite» και «Kinds of Kindness». Υπενθυμίζεται ότι η Στόουν πήρε βραβείο Όσκαρ Α' γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο «Poor Things». Το 2016 είχε λάβει πρώτη φορά το Όσκαρ για την ταινία La la land.

Yorgos Lanthimos- Emma Stone- Aidan Delbis- Jesse Plemons/ Photo by Alessandra Tarantino/Invision/AP

Η ταινία «Poor things» πήρε τον χρυσό λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας το 2023 ως η καλύτερη ταινία, ενώ συνολικά είχε 11 υποψηφιότητες και 4 νίκες στα Όσκαρ, έλαβε δύο Χρυσές Σφαίρες και πέντε βραβεία στα BAFTA.

Bugonia: H υπόθεση της ταινίας και τι σημαίνει ο τίτλος της

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, σε σενάριο του Γουίλ Τρέισι (Will Tracy), με τίτλο «Bugonia» επικεντρώνεται στη σύγχρονη κοινωνία, εστιάζοντας σε θέματα όπως η παραπληροφόρηση, οι θεωρίες συνωμοσίας και οι ηθικές προκλήσεις της εποχής

Η Έμμα Στόουν υποδύεται μια ισχυρή CEO μιας μεγάλης εταιρείας, την οποία απαγάγουν δύο νεαροί άνδρες, εμμονικοί με τις θεωρίες συνωμοσίας (Πλέμονς και Ντέλμπις), πιστεύοντας ότι αποτελεί μια εξωγήινη απειλή με σκοπό την καταστροφή του πλανήτη.

O τίτλος «Bugonia» αναφέρεται σε ένα αρχαίο μυθολογικό ή τελετουργικό φαινόμενο, σύμφωνα με το οποίο πίστευαν ότι οι μέλισσες μπορούσαν να γεννηθούν από το σώμα ενός νεκρού βοδιού. Η λέξη προέρχεται από τα λατινικά, από τις λέξεις bous (βους = βόδι) και gonos (γόνος = γέννηση).

Η ταινία διαγωνίζεται μαζί με 20 άλλες ταινίες για τον Χρυσό Λέοντα, ο οποίος θα απονεμηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου.