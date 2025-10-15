Αυλαία για το θρυλικό MTV: «Σβήνουν» τα μουσικά κανάλια του

Μπορεί να μεγαλώσαμε μαζί του, να μάθαμε τη μουσική μέσα από τις οθόνες του και να τραγουδήσαμε τα πρώτα μας αγαπημένα hits βλέποντας βιντεοκλίπ, αλλά το MTV – το κανάλι που καθόρισε τη μουσική και τη νεανική κουλτούρα για πάνω από τέσσερις δεκαετίες – ρίχνει τίτλους τέλους στα κανάλια του.

Η Paramount Global, ''μαμά'' εταιρεία του MTV, ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα διακόψει τη λειτουργία πέντε μουσικών καναλιών: τα MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live. Η αρχή θα γίνει από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, ενώ σταδιακά το «μαύρο» θα φτάσει σε πολλές ακόμη χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής.

Το MTV γεννήθηκε το 1981 με το θρυλικό σύνθημα “I want my MTV” και έφερε επανάσταση στον τρόπο που βλέπαμε και ακούγαμε μουσική. Ήταν η εποχή που τα βιντεοκλίπ έγιναν τέχνη, οι pop stars απέκτησαν εικόνα και κάθε νέο τραγούδι συνοδευόταν από ένα φρέσκο, φαντασμαγορικό clip.

Γιατί το MTV κλείνει τα μουσικά του κανάλια

Ο βασικός λόγος είναι απλός: το κοινό άλλαξε. Οι νέες γενιές δεν περιμένουν πια να δουν μουσικά βίντεο στην τηλεόραση. Το YouTube, το Spotify και φυσικά το TikTok έχουν μεταμορφώσει πλήρως τον τρόπο που ανακαλύπτουμε μουσική.

Η εποχή της “τηλεόρασης με βιντεοκλίπ” έχει δώσει τη θέση της στο scrolling, στο streaming και στις προσωποποιημένες playlists. Παράλληλα, η Paramount Global προχωρά σε αναδιάρθρωση μετά τη συγχώνευσή της με την Skydance Media, περιορίζοντας τα κόστη και δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο που φέρνει μεγαλύτερα νούμερα — δηλαδή στα reality shows και στις ψυχαγωγικές παραγωγές.

Έτσι, το MTV μεταμορφώνεται πλήρως σε ένα πιο “entertainment-driven” κανάλι, αφήνοντας πίσω του τη μουσική του ταυτότητα.

Το MTV σήμερα: Από τα βιντεοκλίπ στα reality shows

Όσοι παρακολουθούν το MTV τα τελευταία χρόνια, είχαν ήδη δει την αλλαγή να συμβαίνει. Εκπομπές όπως το Jersey Shore, το Catfish και το The Hills είχαν σταδιακά πάρει τη θέση των μουσικών blocks.

Η μουσική τηλεόραση έπαψε να είναι ο βασικός κορμός του καναλιού και το MTV έγινε κάτι σαν “καθρέφτης” της pop κουλτούρας — όχι πια μέσα από τα τραγούδια, αλλά μέσα από τις ζωές των ανθρώπων που τα ζουν.

Και τώρα;

Παρότι το “MTV” όπως το ξέραμε αλλάζει για πάντα. Το μοναδικό κανάλι που θα μείνει να θυμίζει το παρελθόν θα είναι το MTV HD, που προβάλλει κυρίως προγράμματα ριάλιτι και ψυχαγωγίας, αλλά όχι μουσικής.