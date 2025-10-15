Ανδριώτου: Στροφή στην καριέρα της - «Έχω στόχο να παίξω στο Hollywood»

Η Βρισηίδα Ανδριώτου, που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks και αργότερα στο Survivor, κάνει πλέον μια στροφή στην πορεία της, επιλέγοντας να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής.

Η ίδια αποκάλυψε πως φοιτά στη θεατρική σχολή του Ιάκωβου Μηλωνά, ένα εγχείρημα που είχε ξεκινήσει πριν ακόμα την πανδημία, αλλά το είχε αφήσει προσωρινά λόγω άλλων θεμάτων.

«Είχα ξεκινήσει αυτό το ταξίδι πριν τον Covid. Μετά ήρθε το Survivor, αλλά παρακολούθησα κάποια σεμινάρια και μαθήματα του Ιάκωβου και τώρα είμαι κανονικά στη σχολή του», είπε η Βρισηίδα στο Breakfast@star.

«Έχω πολύ άγχος, αλλά είναι ένα υπέροχο βήμα. Νιώθουμε σαν οικογένεια. Ο Ιάκωβος, τα κορίτσια, όλοι είμαστε δεμένοι και περνάμε καλά», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Η Βρισηίδα δε δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για τα συναισθήματά της απέναντι στη δημόσια κριτική, γνωρίζοντας καλά πώς είναι να εκτίθεσαι από νεαρή ηλικία.

«Από τα 21 μου ήμουν στο My Style Rocks και άκουγα τα πάντα, ακόμα και για την ηλικία μου. Τώρα είμαι 29 και είμαι πιο έτοιμη από ποτέ. Τα αρνητικά σχόλια δε με πειράζουν.»

Όσο για το αν ονειρεύεται κάποια μέρα να παίξει στην Επίδαυρο απάντησε: «Έχω στόχο να παίξω στο Hollywood. Μου αρέσει πολύ σαν σκέψη η Επίδαυρος, αλλά δεν το έχω σαν επιθυμία».

Η προσωπική της ζωή και ο Σπύρος Μαρτίκας

Σε ερώτηση για τον χωρισμό της και την ψυχολογική της κατάσταση, η Βρισηίδα δήλωσε: «Είμαι μια χαρά» και κατέληξε πως ο Σπύρος Μαρτίκας της είπε συγχαρητήρια, μιας και δεν έχει γνώσεις επί του θέματος.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

