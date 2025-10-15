Cash or Trash: Aπαγγέλει ποιήματα για χάρη της Δέσποινας Μοιραράκη

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25 στo Star!

Σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Κρίστι, ραδιοφωνική παραγωγός από τη Θεσσαλονίκη, δήλωσε συμμετοχή στο Cash or Trash θέλοντας να ζήσει την απόλυτη δημοπρατική εμπειρία! Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου βρίσκει απόλυτα σύμφωνη την πωλήτρια και το κόκκινο ρετρό αντικείμενό της καταφέρνει να φτάσει στα «κόκκινα» τις προσφορές των αγοραστών!

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης έχει πει πως τρία κομμάτια του ίδιου είδους αποτελούν μια μικρή συλλογή. Κάπως έτσι σκέφτηκε και ο Λάκης από την Κόρινθο, λάτρης της Ιταλικής κουλτούρας και παντρεμένος με Ιταλίδα. Ο πωλητής διαθέτει φίνο γούστο και παρουσιάζει στο Cash or Trash μια έτοιμη συλλογή. Ο Λάκης απολαμβάνει τη διαδικασία και μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών ενθουσιασμένος και με πολλά… άλογα για να κλείσει μια συμφέρουσα συμφωνία!

Ένας σουβλατζής που εκτός από παραγγελίες γράφει και ποίηση, έρχεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash Or Trash. Ο Παναγιώτης απαγγέλει ποιήματα για χάρη της Δέσποινας Μοιραράκη και περνάει, με έναν πολύ ωραίο τρόπο, στους τηλεθεατές, ένα θετικό μήνυμα: να μην το βάζει κανείς κάτω, αλλά να αντιμετωπίζει, όπως κάνει ο ίδιος, τη ζωή με αισιοδοξία, χιούμορ και ρομαντισμό. Με ανεβασμένη διάθεση, ο πωλητής με το χαρακτηριστικό γέλιο, διασκεδάζει και απολαμβάνει παρέα με τους αγοραστές την πρώτη δημοπρασία της ζωής του!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!