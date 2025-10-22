Eurovision 2026: Η Ζόζεφιν θα εκπροσωπήσει την Κύπρο;

Η Ζόζεφιν θα είναι, όπως όλα δείχνουν, η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Φωτεινή Πετρογιάννη στο Πρωινό του ΑΝΤ1, η Ζόζεφιν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις και είναι κοντά στο να ταξιδέψει στην Αυστρία και συγκεκριμένα, στη Βιέννη όπου θα πραγματοποιηθεί ο μουσικός διαγωνισμός τον Μάιο του 2026.

Πριν από μερικούς μήνες, η Ζόζεφιν είχε δηλώσει στον Νίκο Μουτσινά: «Πιστεύω ότι ο κύκλος της Eurovision θα κλείσει όταν πάω. Θέλω πολύ να πάω κάποια στιγμή. Θα ήθελα πολύ να εκπροσωπήσω την Ελλάδα. Η Μαρίνα Σάττι μου άρεσε πολύ. Θα ήθελα να ήταν πιο στενή η διαδικασία για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει».

Σου θυμίζουμε, ότι το 2014 ήταν υποψήφια για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, με το τραγούδι “Dancing Night” αλλά τελικά δεν μας εκπροσώπησε. Η Ελλάδα είχε συμμετάσχει με τους Freaky Fortune feat. RiskyKidd και το τραγούδι ''Rise Up''.