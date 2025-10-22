Eurovision 2026: Η Ζόζεφιν θα εκπροσωπήσει την Κύπρο;

«Πιστεύω ότι ο κύκλος της Eurovision θα κλείσει όταν πάω» είχε πει

Ακούστε το άρθρο

Η Ζόζεφιν θα είναι, όπως όλα δείχνουν, η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026.

Eurovision 2026: Δε θα γίνει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Φωτεινή Πετρογιάννη στο Πρωινό του ΑΝΤ1, η Ζόζεφιν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις και είναι κοντά στο να ταξιδέψει στην Αυστρία και συγκεκριμένα, στη Βιέννη όπου θα πραγματοποιηθεί ο μουσικός διαγωνισμός τον Μάιο του 2026.

Eurovision: Αλλάζουν οι κανόνες! - Πώς θα επιλέγουμε το ελληνικό τραγούδι

Πριν από μερικούς μήνες, η Ζόζεφιν είχε δηλώσει στον Νίκο Μουτσινά: «Πιστεύω ότι ο κύκλος της Eurovision θα κλείσει όταν πάω. Θέλω πολύ να πάω κάποια στιγμή. Θα ήθελα πολύ να εκπροσωπήσω την Ελλάδα. Η Μαρίνα Σάττι μου άρεσε πολύ. Θα ήθελα να ήταν πιο στενή η διαδικασία για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JOSEPHINE (@josephinewendel)

Σου θυμίζουμε, ότι το 2014 ήταν υποψήφια για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, με το τραγούδι “Dancing Night” αλλά τελικά δεν μας εκπροσώπησε. Η Ελλάδα είχε συμμετάσχει με τους Freaky Fortune feat. RiskyKidd και το τραγούδι ''Rise Up''.

Follow us:

