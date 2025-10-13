Eurovision 2026: Δε θα γίνει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Τον Δεκέμβριο η απόφαση

13.10.25 , 21:33 Eurovision 2026: Δε θα γίνει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ
Eurovision 2026
Οι διοργανωτές του διαγωνισμού τραγουδιού Eurovision ανακοίνωσαν σήμερα ότι δε θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνεδρίαση τον Νοέμβριο για την ψήφιση της συμμετοχής του Ισραήλ, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU) έγινε με σαφή αναφορά στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Eurovision 2026: Δε θα γίνει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Η Αυστρία είχε ζητήσει από τις χώρες να μην προχωρήσουν σε μποϊκοτάζ του διαγωνισμού του 2026, που θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ και των ανησυχιών που προκάλεσε η διετής σύρραξη στη Γάζα. Η Eurovision, η οποία τονίζει τη δική της πολιτική ουδετερότητα, βρέθηκε φέτος στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων, καθώς ορισμένες χώρες είχαν εκφράσει ότι θα απέσυραν τη συμμετοχή τους εάν το Ισραήλ λάμβανε μέρος. Το αυστριακό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ORF, που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό του 2026, δήλωσε στο Reuters ότι χαιρετίζει την απόφαση της EBU.

Η ανάρτηση της EBU
