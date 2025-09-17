Eurovision: Αλλάζουν οι κανόνες! - Πώς θα επιλέγουμε το ελληνικό τραγούδι

Μπορεί να έχουμε ακόμη Σεπτέμβριο, αλλά η ΕΡΤ κινείται σε ρυθμούς Eurovision 2026!

Και αυτό γιατί αλλάζει η διαδικασία επιλογής του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Θυμίζουμε πως ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2026 στη Βιέννη της Αυστρίας.

Ας δούμε, λοιπόν, πώς θα πραγματοποιείτει η διαδικασία. Για πρώτη φορά, η επιλογή της ελληνικής συμμετοχής θα γίνει μέσα από τρεις διαγωνιστικές βραδιές.

Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε δύο ημιτελικούς και έναν τελικό. Στους δύο ημιτελικούς θα συμμετάσχουν έως και 28 τραγούδια, με 14 από αυτά να προκρίνονται στον τελικό, αποκλειστικά μέσω ψηφοφορίας του τηλεοπτικού κοινού.

Στον Εθνικό Τελικό, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα θα αναδειχθεί από συνδυασμό ψήφων κοινού και κριτικής επιτροπής.

Όσοι καλλιτέχνες επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή θα μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά από σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 έως και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 στις 23:59



