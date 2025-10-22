Ρία Ελληνίδου: Ο έρωτας με τα κοσμήματα στο κεφάλι

Η Ρία Ελληνίδου έχει καταφέρει να ξεχωρίσει όχι μόνο για τα ανεβαστικά τραγούδια της αλλά και για το εκκεντρικό, εντυπωσιακό προσωπικό της στυλ. Το στοιχείο που τη χαρακτηρίζει περισσότερο; Τα κοσμήματα στο κεφάλι. Αλυσίδες χρυσές και ασημένιες και άλλα λαμπερά headpieces και περίτεχνα αξεσουάρ υπάρχουν σε κάθε της εμφάνιση.

Για τη Ρία, όπως φαίνεται, το κεφάλι είναι «ο καμβάς της προσωπικότητας». Δεν τα φοράει απλώς για να εντυπωσιάσει, αλλά για να εκφράσει τη θηλυκότητα και τη δύναμη που αισθάνεται η ίδια ως καλλιτέχνιδα.

Στις live εμφανίσεις της η Ρία Ελληνίδου τολμά και «παντρεύει» τη glam αισθητική με avant-garde επιρροές.

Δες μερικές από τις εμφανίσεις της: