Ερωτευμένη η Καλλιόπη Χάσκα: Χέρι-χέρι με τον σύντροφό της στο Κολωνάκι

Full in love η ηθοποιός του Grand Hotel

Πολύ ερωτευμένη είναι η Καλλιόπη Χάσκα. Η ταλαντούχα ηθοποιός που φέτος υποδύεται την Αλίκη Γαζή στη σειρά Grand Hotel, «πιάστηκε» από τους φωτογράφους του περιοδικού OK! σε βόλτα με τον σύντροφό της.

Καλλιόπη Χάσκα: Η ηλικία, η καταγωγή, ο έρωτας και η ζωή στην Αμερική

Το ζευγάρι περπατούσε επί της Πατριάρχου Ιωακείμ, κοντά στην πλατεία Κολωνακίου, το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου και φαινόταν πολύ χαρούμενο. Μάλιστα, ο σύντροφος της ηθοποιού φαίνεται πως της έκανε τρυφερά «πειράγματα» και εκείνη γελούσε με την ψυχή της.

Ντυμένοι casual με blue jeans, η ηθοποιός και ο αγαπημένος της απόλαυσαν μία βόλτα στην Αθήνα για ψώνια και καφέ.

«Ο Δημήτρης, που δεν έχει σχέση με τον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης, τη στηρίζει σε κάθε της επιλογή» αναφέρει πηγή στο ΟΚ!

Δες τη φωτογραφία τους:

χασκα

