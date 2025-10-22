Στέφανος Κορκολής: «Αυτό που λένε ότι ο καρκίνος σκοτώνει, ναι, σκοτώνει»

Ο συνθέτης μιλά για τη 10ετή μάχη του με τον καρκίνο

Στέφανος Κορκολής: «Αυτό που λένε ότι ο καρκίνος σκοτώνει, ναι, σκοτώνει»
Μία εξομολογητική συνέντευξη παραχώρησε ο Στέφανος Κορκολής στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ και τη Μαρία Ηλιάκη, μιλώντας με ειλικρίνεια για τη μάχη που δίνει τα τελευταία 11 χρόνια με τον καρκίνο.

Ο καταξιωμένος συνθέτης, με λόγια γεμάτα δύναμη και ρεαλισμό, θέλησε να περάσει ένα μήνυμα ζωής και πρόληψης, τονίζοντας ότι «ο καρκίνος δεν είναι ταμπού».

«Κάποτε λέγανε “η κακιά αρρώστια”. Δεν είναι κακιά, είναι μια αρρώστια που υπάρχει και πρέπει να τη βλέπουμε κατάματα. Δυστυχώς τα κρούσματα αυξάνονται, αλλά η επιστήμη προχωρά. Η πρόληψη σώζει», είπε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κορκολής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

Στέφανος Κορκολής: «Αυτό που λένε ότι ο καρκίνος σκοτώνει, ναι, σκοτώνει»

Ο συνθέτης αποκάλυψε ότι το πρώτο άκουσμα της διάγνωσης ήταν σοκ, όμως η εμπειρία του μέσα στο νοσοκομείο άλλαξε την οπτική του:
«Όταν πήγα για την πρώτη μου χημειοθεραπεία και είδα ανθρώπους σε πολύ χειρότερη κατάσταση από εμένα, είπα “κάτσε στ’ αυγά σου, είσαι μια χαρά”. Ευχαρίστησα τον Θεό», δήλωσε.

Στη συνέχεια, ο Στέφανος Κορκολής στάθηκε στον ρόλο του καπνίσματος, το οποίο, όπως ο ίδιος ομολόγησε, υπήρξε η αιτία της ασθένειάς του:
«Το μόνο που έχω να πω είναι μην καπνίζετε. Το κάπνισμα μού έκανε τη ζημιά. Ήμουν μανιώδης καπνιστής — πέντε πακέτα την ημέρα. Δεν χρησιμοποιούσα αναπτήρα, άναβα το ένα τσιγάρο με το άλλο. Αυτό το δηλητήριο σε σκοτώνει, de facto».

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ
