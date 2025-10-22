Λένα Ζευγαρά: «Έμεινα άφωνη. Είναι εγκληματικό να λέγονται τέτοια»

Καλεσμένη στην εκπομπή Unblock στο YouTube, με την Ελίνα Παπίλα, βρέθηκε πρόσφατα η Λένα Ζευγαρά. Μεταξύ άλλων, η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις φήμες που κυκλοφόρησαν πριν από μερικούς μήνες, οι οποίες τη συνέδεαν με τον μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν.

Με απόλυτη ειλικρίνεια και εμφανή ενόχληση, η Λένα Ζευγαρά ξεκαθάρισε: «Έμεινα άφωνη όταν το άκουσα. Δεν τον γνωρίζω καν τον άνθρωπο. Δεν τον έχω δει ποτέ από κοντά. Δεν μπορώ να σχολιάζω φήμες που δεν έχουν καμία βάση και απλώς δημιουργούν προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια τόνισε πως τέτοιου είδους φήμες δεν επηρεάζουν μόνο τους ίδιους τους εμπλεκόμενους αλλά και τους ανθρώπους γύρω τους:

«Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει τη δική του οικογένεια. Κι εγώ έχω τους γονείς μου, ίσως να έχω και κάποιον στη ζωή μου δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας ανώνυμα στα social media και να λέει ό,τι του κατεβαίνει. Είναι άδικο και λάθος».

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε την ενόχλησή της για το πώς λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα: «Το βλέπω να συμβαίνει και σε άλλους συναδέλφους μου. Για μένα, όλο αυτό δεν είναι απλώς ανευθυνότητα – είναι έγκλημα. Το να ασχολείσαι με προσωπικές ζωές χωρίς λόγο, χωρίς στοιχεία και χωρίς όνομα, είναι επικίνδυνο», είπε με έμφαση.

Κλείνοντας, η Λένα Ζευγαρά σημείωσε πως δεν σκοπεύει να ασχολείται με τέτοια ζητήματα, καθώς προτεραιότητά της είναι η μουσική: «Δε μου δημιούργησε πρόβλημα προσωπικά, αλλά το θεωρώ περιττό. Εγώ είμαι εδώ για να τραγουδάω, όχι για να απαντώ σε κουτσομπολιά».

Θυμίζουμε ότι πριν λίγους μήνες η Λένα Ζευγαρά αναφέρθηκε στο πολύκροτο περιστατικό με το πανό που σηκώθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κατά τη διάρκεια του τέταρτου τελικού Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού. Αν και το πρόσωπό της βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο του μπασκετικού κόσμου, εκείνη ξεκαθαρίζει ότι το θέμα παρερμηνεύτηκε.

«Δεν είχα κανένα πρόβλημα με το πανό. Αυτό ήταν μια παρεξήγηση. Εγώ αντέδρασα εν βρασμώ, όταν άρχισα να λαμβάνω προσβλητικά και απειλητικά μηνύματα στα social media. Δεν καταλαβαίνω γιατί στοχοποιήθηκα έτσι, δεν έχω ανάγκη τέτοια “δημοσιότητα”», είχε πει η τραγουδίστρια καλεσμένη στο πλατό του The 2Night Show.

Η ίδια υπογράμμισε πως δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο του μπάσκετ, ούτε γνωρίζει προσωπικά τον αθλητή με τον οποίο κάποιοι την ήθελαν να συνδέεται ερωτικά, σύμφωνα με φήμες που κυκλοφόρησαν μετά τον αγώνα.