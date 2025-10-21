Οι καλύτεροι χειμερινοί προορισμοί στην Πελοπόννησο για το 2025

Χειμώνας στην Ελλάδα σημαίνει γραφικά ορεινά χωριά, παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικά αξιοθέατα, φαράγγια, λίμνες και ποτάμια. Συγκεκριμένα, η Πελοπόννησος «κρύβει» για τον κάθε επισκέπτη μεγάλες εκπλήξεις για τις εξορμήσεις της χειμερινής περιόδου.

Εμείς σας προτείνουμε τους καλύτερους χειμερινούς προορισμούς στην Πελοπόννησο για το 2005, οι οποίοι είναι ιδανικοί για ζευγάρια, για οικογένειες, αλλά και για παρέες, που θα σας προσφέρουν μία αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία και υπέροχη διαμονή σε παραδοσιακούς ξενώνες.

Ο νομός Ιωαννίνων είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς όλο τον χρόνο, ενώ τις κωμοπόλεις και τα ορεινά χωριά του τα επιλέγει για τις διακοπές του πλήθος τουριστών κάθε χρόνο. Ιδιαίτερα η Κόνιτσα, το Μέτσοβο, η Ζίτσα, οι Καλαρρύτες, η Αρχαία Δωδώνη, τα Ζαγοροχώρια και το Δελβινάκι δέχονται χιλιάδες επισκέπτες ετησίως.

Οι λάτρεις της φύσης θα απολαύσουν ιδιαίτερα ένα ταξίδι στην Ήπειρο, αφού στον νομό Ιωαννίνων υπάρχουν αμέτρητα βουνά, ποτάμια, λίμνες και δάση γεμάτα ζωή.

Τα ίδια τα Ιωάννινα, δε, με το φυσικό περιβάλλον, τα ιστορικά μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, το μαντείο και το θέατρο της Δωδώνης, τα μουσεία, τα παραδοσιακά χωριά, τα ποτάμια με τα επιβλητικά πέτρινα γεφύρια, τη ζεστή φιλοξενία και την παραδοσιακή μουσική, θα σας προσφέρουν ανεπανάληπτες διακοπές!

Πώς θα πάτε στα Ιωάννινα

Τα Ιωάννινα απέχουν οδικώς από την Αθήνα 438χλμ. μέσω Πάτρας, ενώ η απόσταση από την Θεσσαλονίκη είναι 349 χλμ μέσω Εγνατίας.

Όσοι από εσάς αποφασίσετε να έρθετε στα Ιωάννινα με ΚΤΕΛ, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα συχνά δρομολόγια από και προς τα Ιωάννινα εξυπηρετούν μεγάλο μέρος των πολιτών.

Μόλις 3 ώρες από την Αθήνα βρίσκονται τα υπέροχα Καλάβρυτα, όπου θα απολαύσετε τη φιλοξενία στους ορεινούς και παραδοσιακούς ξενώνες με τζάκι, θα γευτείτε υπέροχα τοπικά εδέσματα στα εστιατόρια, θα απολαύσετε τη βόλτα σας στη γραφική πλατεία Ελευθερίας και θα μαγευτείτε από το πλατανόδασος στο Πλανητέρο.

Τα Καλάβρυτα είναι ένας από τους πιο ιστορικούς τόπους στην Ελλάδα. Ένα πανέμορφο, γραφικό χωριό χτισμένο δίπλα στο Φαράγγι του Βουραϊκού. Είναι ιδιαιτέρως γνωστός προορισμός για τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο που εκτελεί το δρομολόγιο Καλάβρυτα-Διακοπτό μέσα από το Φαράγγι του Βουραϊκού.

Ορόσημο των Καλαβρύτων αποτελεί η Μονή της Αγίας Λαύρας, μια ιστορική μονή που έπαιξε δραστικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση και φιλοξενεί σπουδαία κειμήλια ενώ εξίσου σπουδαία είναι και η Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου που βρίσκεται κοντά στο γειτονικό χωριό Ζαχλωρού.

Πώς θα πάτε στα Καλάβρυτα

Μεγάλο πλεονεκτήματα των Καλαβρύτων είναι ότι είναι κοντινός προορισμός στην Αθήνα (189 χλμ, περίπου 3 ώρες) αλλά και στην Πάτρα (87 χλμ, περίπου 1,5 ώρα).

Η κωμόπολη των Καλαβρύτων βρίσκεται στο Νομό Αχαΐας. Υπάρχει και η επιλογή του ΚΤΕΛ.

Η Ορεινή Αρκαδία αποτελεί μία από τις πρώτες επιλογές των Ελλήνων για τις χειμερινές τους διακοπές. Εάν ονειρεύεστε μία απόδραση όπου θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε τη φύση, να γευτείτε υπέροχες συνταγές από τοπικά προϊόντα, να μείνετε σε παραδοσιακούς ξενώνες και να δείτε υπέροχα αξιοθεάτα, τότε στα τέσσερα πανέμορφα χωριά που βρίσκονται στην ορεινή Αρκαδία, θα περάσετε ένα παραμυθένιο διήμερο: Κάντε μία εκδρομή στη δημοφιλή Δημητσάνα, την καταπράσινη Βυτίνα, την αρχοντική Στεμνίτσα και τη «μεσαιωνική» Καρύταινα.

Τα χωριά της ορεινής Αρκαδίας βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από την Αθήνα (μόλις 2 ωρες) και γι'αυτό αποτελούν must προορισμό για όσους επιζητούν ένα χαλαρωτικό Σαββατοκύριακο και απόδραση στη φύση. Όλη η περιοχή φημίζεται για το υπέροχο φυσικό περιβάλλον, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη γευστική παραδοσιακή κουζίνα της. Ανακαλύψτε την!

Πώς θα πάτε στην ορεινή Αρκαδία

Η απόσταση Αθήνα - ορεινή Αρκαδία είναι γύρω στα 200 χιλιόμετρα και θα χρειαστείτε περίπου 2,5 ώρες για να πάτε οδικώς. Οδηγήστε στην εθνική οδό Αθηνών-Τριπόλεως και λίγα χιλιόμετρα μετά τη σήραγγα του Αρτεμισίου στρίψτε δεξιά για Μαντινεία, Λεβίδι και Βυτίνα.

Από Θεσσαλονίκη θα χρειαστεί να διανύσετε 690 χλμ και το ταξίδι σας θα διαρκέσει περίπου 7 ώρες.

Θέλετε να προγραμματίσετε μία εκδρομή και ψάχνετε έναν γραφικό προορισμό με μαγευτική φύση, παραδοσιακά χωριά, γευστικές τοπικές συνταγές και διαμονή σε υπέροχους ξενώνες, για να απολαύσετε τις διακοπές σας; Σας έχουμε μία φανταστική πρόταση: Τα υπέροχα Ζαγοροχώρια!

Πώς να πρωτοπεριγράψει κάποιος αυτόν τον υπέροχο τόπο, που τον χαρακτηρίζουν τα υπέροχα τοξωτά γεφύρια, οι πανέμορφες λίμνες, η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, η ζεστή φιλοξενία και τα γραφικά αυτά χωριά που έχουν κρατήσει τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα με τα πετρόκτιστα σπίτια, τις πανέμορφες εκκλησίες και τις γραφικές πλατείες.

Η ευρύτερη περιοχή ονομάζεται Ζαγόρι και βρίσκεται στην οροσειρά της Πίνδου και συγκεκριμένα στον νομό Ιωαννίνων, στην Ήπειρο. Αποτελείται από 46 πανέμορφους οικισμούς, τα λεγόμενα Ζαγοροχώρια, τα οποία είναι από τους πιο δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς στην Ελλάδα.

Πώς θα πάτε στα Ζαγοροχώρια

Από την Αθήνα μπορείτε να φτάσετε στα Ζαγοροχώρια οδικώς μέσω Πάτρας και Ρίου Αντιρρίου. Η απόσταση είναι 476 χλμ. και το ταξίδι διαρκεί περίπου 6 ώρες

Από τη Θεσσαλονίκη μέσω Κόνιτσας (320 χλμ)

Από το Μέτσοβο, όπου έπειτα από 40 χιλιόμετρα θα συναντήσετε τα πρώτα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου

Και φυσικά μπορείτε να έρθετε από τα Ιωάννινα, όπου έπειτα από 20 μόλις χιλιόμετρα θα βρεθείτε στα πρώτα χωριά του Κεντρικού ή Ανατολικού Ζαγορίου.

Tip: Μέσα στο Ζαγόρι, οι αποστάσεις ανάμεσα στα διάφορα χωριά είναι σχετικά μικρές, επομένως μπορεί κανείς μέσα σε μία-δυο μέρες να

επισκεφτεί πολλές όμορφες τοποθεσίες.

Απολαμβάνετε τους περιπάτους στη φύση; Είστε δεινός σκιέρ ή snowboarder; Είστε καλοφαγάς; Σας αρέσει η νυχτερινή διασκέδαση και η διαμονή σε πέτρινα πολυτελή σαλέ; Προτιμάτε πιο ήρεμες διακοπές, σε κάποιο γραφικό σαλέ με παραδοσιακή αρχιτεκτονική; Τότε η Αράχωβα, η αρχόντισσα του Παρνασσού, είναι ο προορισμός σας! Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που κάθε χρόνο η διαμονή αγγίζει το 100% της πληρότητας. Συνδυάζει τα πάντα και για όλους! Είναι χτισμένη αμφιθεατρικά και τα πόδια της «βρέχει» ο ποταμός Πλείστος.

Για τους λάτρεις της γευσιγνωσίας, στα εστιατόρια της Αράχωβας θα γευτείτε τοπικά κρέατα, όπως το δημοφιλές πρόβειο κοντοσούβλι, αρνάκι ή κατσικάκι στη λαδόκολλα, χωριάτικες πίτες, χειροποίητες χυλοπίτες και παραδοσιακούς μεζέδες. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το φημισμένο ντόπιο τυρί και να συνοδέψετε το γεύμα σας με το γνωστό μπρούσκο αραχωβίτικο κρασί!

Πώς θα πάτε στην Αράχωβα

Από Αθήνα: Η Αράχωβα απέχει 172 χλμ από την Αθήνα κι έτσι σε λιγότερο από 2 ώρες μπορείτε να βρεθείτε εκεί ακολουθώντας την Εθνική οδό Αθηνών Λαμίας μέχρι την έξοδο για Κάστρο. Στη συνέχεια οδηγείτε με κατεύθυνση τη Λιβαδειά και μετά την Αράχωβα.

Από Θεσσαλονίκη: Η Αράχωβα απέχει 375 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη και το ταξίδι με αυτοκίνητο διαρκεί περίπου 4 ώρες. Η προτεινόμενη διαδρομή είναι να επιλέξετε την έξοδο για Μπράλο, μετά τη Λαμία, και κατόπιν να ακολουθήσετε τη διαδρομή προς Γραβιά, Επτάλοφο, Αράχωβα.

Από Πάτρα: Η Αράχωβα απέχει 135 χλμ. από την Πάτρα και το ταξίδι διαρκεί περίπου 2 ώρες. Αφού περάσετε τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσετε είναι προς Γαλαξείδι, Ιτέα, Δελφούς και τέλος μέχρι την Αράχωβα.

Εάν είστε λάτρεις του βυζαντίου, τότε μία απόδραση στη Μονεμβασιά θα σας καταπλήξει, αφού εκεί μπορείτε να επισκεφθείτε πάνω από 40 ερειπωμένες, βυζαντινές εκκλησίες. Αν πάλι αναζητάτε ένα γραφικό ησυχαστήριο, τότε σίγουρα o συγκεκριμένος προορισμός αποτελεί εξαιρετική επιλογή. Η Μονεμβασιά υπήρξε από τις πιο σπουδαίες καστροπολιτείες της Ελλάδας. Είναι χτισμένη πάνω σε ένα βράχο με μοναδική πρόσβαση από τη στεριά, μια στενή λωρίδα γης σε ρόλο γέφυρας.

Το όνομά της σημαίνει «Μία Είσοδος», επειδή υπάρχει μόνο ένας δρόμος προς την πόλη από την Πελοπόννησο. Το Κάστρο της Μονεμβασιάς αποτελεί ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα της χώρας. Ο οικισμός περιλαμβάνει την Ακρόπολη, την Επάνω Πόλη και την Κάτω Πόλη αλλά και τον οικισμό της Νέας Μονεμβασιάς ή αλλιώς Γέφυρας.

Πετρόκτιστοι ξενώνες με θέα τη θάλασσα, αλλά και εγκαταλελειμμένα αρχοντικά είναι τα βασικά κτίσματα στη Μονεμβασιά. Τα καταλύματα είναι ιδανικά για όλες τις εποχές του έτους, μιας και η Μονεμβασιά ενδείκνυται και για το καλοκαίρι.

Πώς θα πάτε στη Μονεμβασιά

Η απόσταση από την Αθήνα είναι περίπου 285 χλμ και η συνολική διαδρομή διαρκεί περίπου 3,5 ώρες.

H συντομότερη και πιο εύκολη διαδρομή από την Αθήνα στη Μονεμβασιά είναι αυτή που ακολουθεί τον αυτοκινητόδρομο Α7 που περνά από την Κόρινθο και την Τρίπολη. Στην Τρίπολη παίρνετε την έξοδο για Σπάρτη (η πινακίδα γράφει: Σπάρτη χωρίς διόδια) και μόλις φθάσετε στην Σπάρτη παίρνετε τον περιφερειακό της Σπάρτης και ακολουθείτε τις ταμπέλες για Μονεμβασιά.