Φάρμα: Αυτός είναι ο νέος αρχηγός που όρισε στους πράσινους η Τζωρτζίνα

Τι έγραψε η Τζωρτζίνα στο γράμμα που άφησε

Συγκίνηση και έντονα συναισθήματα προκάλεσε στη Φάρμα το αποχαιρετιστήριο γράμμα της Τζωρτζίνας, μετά την αποχώρησή της.

Οι συμπαίκτες της στην πράσινη ομάδα δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους διαβάζοντας όσα τους είχε αφήσει, αλλά και βλέποντας τα μικρά συμβολικά δώρα της.

Η Τζωρτζίνα όρισε τον Άγγελο για αρχηγό της ομάδας.

Δείτε εδώ όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Ο Άγγελος είναι ο νέος αρχηγός της πράσινης ομάδας

Η Τζωρτζίνα μετά την αποχώρησή της από τη Φάρμα όρισε νέο αρχηγό για τους πράσινους τον Άγγελο

Η Τζωρτζίνα φρόντισε να αποχαιρετήσει κάθε παίκτη ξεχωριστά, με λόγια γεμάτα αγάπη, χιούμορ και ευγνωμοσύνη. Ορισμένοι βρήκαν στα πράγματά τους παντόφλες, άλλοι άρωμα ή ένα καπέλο, ενώ σε όλους άφησε ένα γράμμα-εξομολόγηση που συγκίνησε.

«Οικογένειά μου, συγγνώμη αν σας απογοήτευσα. Προσπάθησα πολύ, αλλά με κέρδισε το σπίτι μου έξω. Μου είναι πολύ δύσκολο να γράψω γιατί με αγγίζει. Σας ευχαριστώ όλους, σας έχω μέσα στην καρδιά μου», έγραφε χαρακτηριστικά.

 «Η Τζωρτζίνα ήταν ψυχή της ομάδας», σχολίασαν συγκινημένοι, ενώ άλλοι δεν έκρυψαν ότι η απουσία της θα αφήσει μεγάλο κενό.

Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
