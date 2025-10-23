Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή πέθανε η 16χρονη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις

STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 23.10.25, 13:33
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από πνευμονική εμβολή επήλθε ο θάνατος της 16χρονης που έχασε τη ζωή της έξω από κλαμπ στο Γκάζι την περασμένη Κυριακή.

Αυτό αναφέρει το πόρισμα του ιατροδικαστή μετά τη νεκροψία - νεκροτομή στη σορό της ανήλικης.

Γκάζι: «Δε μας ενημέρωσε το νοσοκομείο για την 16χρονη», λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Περισσότερες απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα από τις τοξοκολογικές εξετάσεις, καθώς το κορίτσι φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Πνευμονική εμβολή είναι η απόφραξη ενός ή περισσοτέρων κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας, συνήθως από θρόμβους των κάτω άκρων που αποσπώνται και μεταναστεύουν στα αγγεία των πνευμόνων.

Η πνευμονική εμβολή είναι η 3η σε συχνότητα καρδιαγγειακή νόσος και είναι ιδιαίτερα συχνή στους νοσηλευόμενους ασθενείς. 

Γκάζι: Από ανακοπή πέθανε η 16χρονη- 3 ακόμη κλήσεις στο ΕΚΑΒ απ' το σημείο

Τις περισσότερες φορές μπορεί να εκδηλωθεί με ήπια ή καθόλου συμπτώματα όπως δύσπνοια, ταχύπνοια, ταχυκαρδία, πλευροδυνία, βήχα και σπανιότερα αιμόπτυση, ενώ καμμιά φορά η πρώτη εκδήλωση μπορεί να είναι η καρδιοαναπνευστική καταπληξία.

Ο θάνατος από πνευμονική εμβολή μπορεί να προέλθει από παθολογικό ιστορικό, κατανάλωση αλκοόλ, χρήση ουσιών, η παράλληλη κατανάλωση αλκοόλ και χρήση ουσιών.

Γκάζι: Βίντεο δείχνει την 16χρονη πριν το κλαμπ να αγοράζει κάτι σε ψιλικατζίδικο

Η 16χρονη το βράδυ του Σαββάτου είχε βγει με φίλους της σε κλαμπ στο Γκάζι. 

Τραγωδία στο Γκάζι - Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ

Σε βίντεο μάλιστα που βγήκε στη δημοσιότητα φαίνεται η 16χρονη με μια φίλη της σε ένα ψιλικατζίδικο δίπλα από το κλαμπ να αγοράζει κάτι. 

Η 16χρονη σε ψιλικατζίδικο πριν πεθάνει στο Γκάζι

Στις 01:57 ειδοποιείται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που φτάνει έξω από το κλαμπ και βρίσκει το κορίτσι παρατημένο, σχεδόν νεκρό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Στο νοσοκομείο οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την επαναφέρουν, όμως τελικά το παιδί κατέληξε. Στη συνέχεια, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μ. Γιαννάκος από το νοσοκομείο κάλεσαν το Α.Τ Συντάγματος και ο αστυνομικός που το σήκωσε  τους  έδωσε το τηλέφωνο του αξιωματικού υπηρεσίας για να μιλήσουν σε εκείνον. Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο κάλεσαν τον συγκεκριμένο αριθμό, αλλά δεν το σήκωσε κανείς. 

Τη Δευτέρα ο πατέρας του παιδιού ανέφερε τον θάνατο του παιδιού του στο Α.Τ. Ομόνοιας και στην συνέχεια η υπόθεση πήγε στο Ανηλίκων. Την Τρίτη τελικά αστυνομικοί πήγαν στο κλαμπ και κατάσχεσαν μπουκάλια με αλκοόλ, αφού είχαν περάσει 60 ώρες και είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος. 

Η 16χρονη που πέθανε έξω από κλαμπ στο Γκάζι

Αυτό που προκαλεί επίσης πολλά ερωτήματα είναι ότι κανείς δε συνόδευσε τη 16χρονη στο νοσοκομείο, παρά την εγκατέλειψαν μόνη της. 

Η 16χρονη συνοδευόταν από τρία ακόμη άτομα, πιθανόν ένα αγόρι και δύο κορίτσια, κάποια ενήλικα. 

Όπως κατέθεσαν τα παιδιά, πήγαν σε μια κάβα και πήραν ένα μπουκάλι βότκα. Κάθισαν στον δρόμο, συζητούσαν και το ήπιαν όλο. Μετά από μια ώρα μπήκαν στο κλαμπ και ήπιαν κι εκεί ένα ποτό. 

Ξαφνικά η Άννα – Ζωή τους είπε ότι δεν αισθανόταν καλά, την έβγαλαν έξω και κατέρρευσε. 

Τέλος το ίδιο βράδυ, το ΕΚΑΒ δέχθηκε άλλες δύο ή τρεις κλήσεις για άτομα που λιποθύμησαν από το αλκοόλ στον ίδιο δρόμο. 
 

