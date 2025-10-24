Μπρα ντε φερ Δένδια - Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Καλή τύχη!»

Πολιτικη
Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την τροπολογία του άγνωστου στρατιώτη / Βίντεο Ant1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έντονη αντιπαράθεση και «πόλεμος» ανακοινώσεων έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και τον Δήμο Αθηναίων, μόλις μία ημέρα μετά την ψήφιση της τροπολογίας που αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Άγνωστος Στρατιώτης - Δένδιας: «Αναθέτουμε την καθαριότητα σε τρίτον»

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Δήμος Αθηναίων εξέδωσε νέα ανακοίνωση σχετικά με το ζήτημα της αρμοδιότητας καθαριότητας του Μνημείου, απαντώντας στη θέση του ΥΠΕΘΑ που είχε γνωστοποιήσει ότι θα αναθέσει την καθαριότητα σε ιδιώτη.

«Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…».

Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη

Στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης τις τελευταίες ημέρες το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη /  Φωτογραφία Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Η συνάντηση Δένδια - Δούκα

Είχε προηγηθεί συνάντηση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, όπου συζητήθηκε εκτενώς το θέμα του Μνημείου.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Δούκας σε ανάρτησή του επανέλαβε τη θέση του, υποστηρίζοντας πως η ευθύνη για τη φροντίδα του χώρου ανήκει πλέον στην κυβέρνηση:

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη».

 

 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Αλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων!

Λίγο μετά τις ανακοινώσεις του Δήμου Αθηναίων και του Χάρη Δούκα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξέδωσε νέα ανακοίνωση στην οποία ξεκαθάριζε ότι συνταγματικά η καθαριότητα του Μνημείου δεν εμπίμπει στο υπουργείο.

«Αναφορικά με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισημαίνει το προφανές:

H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής. Αλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους».

Παύλος Μαρινάκης: «Ο Δούκας να απευθύνει το "Καλή Τύχη" στους δημότες του»

Κατηγορηματικός ότι «δεν υπάρχει θέμα με τον Νίκο Δένδια» ήταν το πρωί της Παρασκευής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος απάντησε και στο «καλή τύχη στην κυβέρνηση» από τον Χάρη Δούκα λέγοντας «να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας από την ημέρα της εκλογής του μέχρι τις επόμενες εκλογές».

«Είναι μια φιλότιμη προσπάθεια της αντιπολίτευσης να δημιουργήσει θέμα στην πιο συμπαγή κυβερνητική πλειοψηφία και συμπαγή κοινοβουλευτική εμπιστοσύνη κυβέρνησης 2ης τετραετίας», δήλωσε στο Action24. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΥΠΕΘΑ
 |
ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
 |
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ
