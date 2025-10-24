Μάινας- Κουρή: Η δημόσια συνάντηση 30 χρόνια μετά τους «Μεν και Δεν»

Στέλιος Μάινας: «Με τους "Μεν και τους Δεν" είμαστε φίλοι 35 χρόνια»/ Στούνιο 4, Ιανουάριος 2025

Το βιβλίο του με τίτλο «Αρόδου» παρουσίασε ο Στέλιος Μάινας στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη.

O Στέλιος Μάινας στην παρουσίαση του βιβλίου του «Αρόδου»/ NDP

Την παρουσίαση παρακολούθησε πολύς κόσμος και στο πλευρό του ήταν φυσικά η σύζυγός του, Κάτια Σπερελάκη, αλλά και η κολλητή του φίλη, Άννα Κουρή.

Κάτια Σπερελάκη- Άννα Κουρή- Στέλιος Μάινας- Άννα Χατζησοφιά / NDP

Οι δύο ηθοποιοί είχαν πρωταγωνιστήσει μαζί στη σειρά «Οι Μεν και οι Δεν», την περίοδο 1993- 1996, μαζί με τον Χάρη Ρώμα και τη Τζόυς Ευείδη.

Στην παρουσίαση ήταν και η Άννα Χατζησοφιά, η οποία υπέγραψε το σενάριο της σειράς μαζί με τον Χάρη Ρώμα.

Κάτια Σπερελάκη- Άννα Κουρή- Άννα Χατζησοφιά/ NDP

Σχεδόν 30 χρόνια μετά το τέλος της σειράς, είδαμε τη «Βάνα Δάγκα» να ποζάρει πλάι στον παλιό γείτονά της, «Τίμο Σταμάτη». Αυτό που ίσως δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι η Άννα Κουρή και ο Στέλιος Μάινας είναι κολλητοί φίλοι. Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει πριν μερικά χρόνια πως κάνουν κάθε χρόνο Πρωτοχρονιά μαζί και είναι ένα έθιμο που δε σκοπεύουν να αλλάξουν όσο ζουν.

Άννα Χατζησοφιά- Μαρία Γεωργιάδου- Χάρης Ρώμας- Στέλιος Μάινας- Άννα Κουρή- Σπύρος Μπιμπίλας σε επίσημη πρεμιέρα, το 2007/ NDP

«Με τους "Μεν και τους Δεν" είμαστε φίλοι 35 χρόνια και συναντιόμαστε κάθε Πρωτοχρονιά. Τους αγαπώ πολύ. Μας δένει ότι κάναμε μια δουλειά με πολλή αγάπη, με πολύ χιούμορ και αυταπάρνηση για τη δουλειά, ούτε για τη δόξα ούτε για τα λεφτά», είχε παραδεχτεί ο Στέλιος Μάινας σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ.