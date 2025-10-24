Μάινας- Κουρή: Η δημόσια συνάντηση 30 χρόνια μετά τους «Μεν και Δεν»

Το βιβλίο του με τίτλο «Αρόδου» παρουσίασε ο Στέλιος Μάινας στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη.
Στέλιος Μάινας: H ηλικία, η οικογένεια, η συγγραφή βιβλίων & οι καταδύσεις
Την παρουσίαση παρακολούθησε πολύς κόσμος και στο πλευρό του ήταν φυσικά η σύζυγός του, Κάτια Σπερελάκη, αλλά και η κολλητή του φίλη, Άννα Κουρή.
Οι δύο ηθοποιοί είχαν πρωταγωνιστήσει μαζί στη σειρά «Οι Μεν και οι Δεν», την περίοδο 1993- 1996, μαζί με τον Χάρη Ρώμα και τη Τζόυς Ευείδη.
Άννα Κουρή: Η ηλικία, ο λόγος που δεν έκανε παιδιά και η ζωή στο Κονγκό
Στην παρουσίαση ήταν και η Άννα Χατζησοφιά, η οποία υπέγραψε το σενάριο της σειράς μαζί με τον Χάρη Ρώμα.
Σχεδόν 30 χρόνια μετά το τέλος της σειράς, είδαμε τη «Βάνα Δάγκα» να ποζάρει πλάι στον παλιό γείτονά της, «Τίμο Σταμάτη». Αυτό που ίσως δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι η Άννα Κουρή και ο Στέλιος Μάινας είναι κολλητοί φίλοι. Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει πριν μερικά χρόνια πως κάνουν κάθε χρόνο Πρωτοχρονιά μαζί και είναι ένα έθιμο που δε σκοπεύουν να αλλάξουν όσο ζουν.
«Με τους "Μεν και τους Δεν" είμαστε φίλοι 35 χρόνια και συναντιόμαστε κάθε Πρωτοχρονιά. Τους αγαπώ πολύ. Μας δένει ότι κάναμε μια δουλειά με πολλή αγάπη, με πολύ χιούμορ και αυταπάρνηση για τη δουλειά, ούτε για τη δόξα ούτε για τα λεφτά», είχε παραδεχτεί ο Στέλιος Μάινας σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ.