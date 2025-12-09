ΔΥΠΑ: Πότε μπαίνει στους λογαριασμούς το δώρο Χριστουγέννων 2025

Η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων 2025 σε ανέργους και εργαζομένους πλησιάζει!

Φέτος, η ΔΥΠΑ θα ξεκινήσει να πληρώνει το δώρο Χριστουγέννων τόσο σε εργαζόμενους όσο και σε ανέργους μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, με στόχο να έχει δοθεί νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη.

Συγκεκριμένα, τα άτομα που παίρνουν επίδομα ανεργίας αναμένεται να λάβουν την ενίσχυση την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η τελική ημερομηνία για την πληρωμή στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα είναι Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 - αν και οι εργοδότες μπορούν να την καταβάλουν και νωρίτερα.

Το ποσό που θα καταβληθεί στους δικαιούχους ανέργους αντιστοιχεί σε ένα πλήρες επίδομα ανεργίας, δηλαδή 540 ευρώ για όσους ήταν δικαιούχοι καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου επιδότησης.

Για τους μισθωτούς, βασίζεται στην προϋπόθεση ότι είχαν ενεργή εργασιακή σχέση οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ 1ης Μαΐου και 31ης Δεκεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι το δώρο δεν θα δοθεί σε ανέργους που δεν συμμετέχουν σε επιδοτούμενο πρόγραμμα, όσους διέκοψαν οικειοθελώς την επιδότηση ή δεν ανανέωσαν εγκαίρως την κάρτα ανεργίας τους.