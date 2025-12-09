ΔΥΠΑ: Πότε μπαίνει στους λογαριασμούς το δώρο Χριστουγέννων 2025

Οι ημερομηνίες - «κλειδιά»

STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Δώρο Χριστουγέννων: Ποιοι το δικαιούνται, πότε καταβάλλεται / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων 2025 σε ανέργους και εργαζομένους πλησιάζει! 

Φέτος, η ΔΥΠΑ θα ξεκινήσει να πληρώνει το δώρο Χριστουγέννων τόσο σε εργαζόμενους όσο και σε ανέργους μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, με στόχο να έχει δοθεί νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη. 

Πληρωμές ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο από τις 8 έως τις 12 Δεκέμβρη

Συγκεκριμένα, τα άτομα που παίρνουν επίδομα ανεργίας αναμένεται να λάβουν την ενίσχυση την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η τελική ημερομηνία για την πληρωμή στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα είναι Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 - αν και οι εργοδότες μπορούν να την καταβάλουν και νωρίτερα. 

Το ποσό που θα καταβληθεί στους δικαιούχους ανέργους αντιστοιχεί σε ένα πλήρες επίδομα ανεργίας, δηλαδή 540 ευρώ για όσους ήταν δικαιούχοι καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου επιδότησης. 

Επιδόματα, συντάξεις, δώρο Χριστουγέννων: Πότε πληρώνονται

Για τους μισθωτούς, βασίζεται στην προϋπόθεση ότι είχαν ενεργή εργασιακή σχέση οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ 1ης Μαΐου και 31ης Δεκεμβρίου 2025

Σημειώνεται ότι το δώρο δεν θα δοθεί σε ανέργους που δεν συμμετέχουν σε επιδοτούμενο πρόγραμμα, όσους διέκοψαν οικειοθελώς την επιδότηση ή δεν ανανέωσαν εγκαίρως την κάρτα ανεργίας τους. 

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
 |
ΔΥΠΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
