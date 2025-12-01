Επιδόματα, συντάξεις, δώρο Χριστουγέννων: Πότε πληρώνονται

Επιστροφή ενοικίου, συντάξεις, επιδόματα ΟΠΕΚΑ, δώρα Χριστουγέννων σε εργαζόμενους και ανέργους αναμένεται να πληρωθούν πριν από τις γιορτές. Παρακάτω, μπορείτε αναλυτικά να δείτε τις ημερομηνίες πληρωμής.

Επιστροφή ενοικίο

Τη δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων ανακοίνωσε χτες το μεσημέρι η κυβέρνηση προκειμένου οι πολίτες που έλαβαν ελάχιστα χρήματα ως επιστροφή ενοικίου, να λάβουν το 1/12 από τα μισθώματα που πλήρωσαν εντός του 2024.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr