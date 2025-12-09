Πού μπορείτε να βρείτε μεταχειρισμένο με πέντε χρόνια εγγύηση

Όφελος έως 2.000 ευρώ μέχρι το τέλος του έτους

Αυτοκινητο
Που μπορείτε να βρείτε μεταχειρισμένο με πέντε χρόνια εγγύηση
Tο Stock Center, το πρότυπο κέντρο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της Βελμάρ, προσφέρει όφελος έως 2.000€ μέχρι το τέλος του έτους, για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, για να καλωσορίσετε τη νέα χρονιά με το νέο, μεταχειρισμένο σας αυτοκίνητο.Αποκτήστε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, επωφελούμενοι από τα μοναδικά προνόμια που το Stock Center της Βελμάρ σας προσφέρει:
5 χρόνια Εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση και γραπτή 5πλή εγγύηση που περιλαμβάνει:
• Εγγύηση καλής λειτουργίας
• Εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων
• Εγγύηση ατρακάριστου οχήματος
• Εγγύηση καλύτερης τιμής
• Εγγύηση επιστροφής χρημάτων
Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του STOCK CENTER είναι ατρακάριστα, ελληνικής αγοράς, με πραγματικά χιλιόμετρα.

