Πού μπορείτε να βρείτε μεταχειρισμένο με πέντε χρόνια εγγύηση

Tο Stock Center, το πρότυπο κέντρο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της Βελμάρ, προσφέρει όφελος έως 2.000€ μέχρι το τέλος του έτους, για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, για να καλωσορίσετε τη νέα χρονιά με το νέο, μεταχειρισμένο σας αυτοκίνητο.Αποκτήστε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, επωφελούμενοι από τα μοναδικά προνόμια που το Stock Center της Βελμάρ σας προσφέρει:

5 χρόνια Εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση και γραπτή 5πλή εγγύηση που περιλαμβάνει:

• Εγγύηση καλής λειτουργίας

• Εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων

• Εγγύηση ατρακάριστου οχήματος

• Εγγύηση καλύτερης τιμής

• Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του STOCK CENTER είναι ατρακάριστα, ελληνικής αγοράς, με πραγματικά χιλιόμετρα.

