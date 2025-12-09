Ρούλα Κουσκουρή: «Σαν σήμερα, πριν 4 χρόνια, χειρουργήθηκα για τον καρκίνο»

Η Ρούλα Κουσκουρή για την προσωπική της περιπέτεια με τον καρκίνο / Αλήθειες με τη Ζήνα, Star (9/12/2025)

Μια σπάνια προσωπική εξομολόγηση έκανε στον αέρα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» η δημοσιογράφος, Ρούλα Κουσκουρή. Αναφέρθηκε στην προσωπική της σοβαρή περιπέτεια υγείας με τον καρκίνο και τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε.

«Θέλω να πω κάτι, επειδή για μένα σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα. Σαν σήμερα, πριν τέσσερα χρόνια, μπήκα στο νοσοκομείο για καρκίνο του μαστού για να εγχειριστώ», είπε η Ρούλα Κουσκουρή, με αφορμή την υπόθεση του ογκολόγου που οδήγησε στον θάνατο καρκινοπαθείς, αφού τους σύστηνε ματζούνια, αντί για χημειοθεραπείες.

Ρούλα Κουσκουρή: «Δίπλα μου υπήρχε μια κοπέλα, η οποία σήμερα δεν είναι στη ζωή»

Φανερά «φορτισμένη», η γνωστή δημοσιογράφος συνέχισε, αποκαλύπτοντας μια ιστορία που τη συγκλόνισε. Όπως είπε, τότε που βρισκόταν και η ίδια σε αυτή την ευάλωτη θέση, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που την πλησίασαν για να την πείσουν να εγκαταλείψει τις επώδυνες χημειοθεραπείες για να δοκιμάσει βότανα. Εκείνη δεν πείστηκε, ωστόσο μία άλλη ασθενής θέλησε να το δοκιμάσει.

«Θέλω να σας πω ότι όταν κάποιος νοσεί από αυτή την ασθένεια, εκεί απ' έξω που περιμένουμε όλοι για να κάνουμε τις χημειοθεραπείες μας, ανταλλάσσουμε τις εμπειρίες μας. Μοιραζόμαστε τον πόνο μας και την αγωνία μας όλοι οι ασθενείς. Πολλοί ήρθαν και σε μένα και με πλησίασαν και μου είπαν για βότανα, για άλλους εναλλακτικούς τρόπους για να αντιμετωπίσω τον καρκίνο.

Δεν ξέρω αν με βοήθησε η πίστη μου στον Θεό, γιατί εγώ εκεί εναπόθεσα τις ελπίδες μου, προκειμένου να είμαι ζωντανή σήμερα. Δεν άκουσα αυτούς που μου τα έλεγαν.

Όμως δίπλα μου υπήρχε μια κοπέλα, η οποία σήμερα δεν είναι στη ζωή, πέθανε έξι μήνες μετά, και ενώ εγώ συνέχιζα τις θεραπείες, εκείνη τις σταμάτησε. Την πρώτη μέρα ήμασταν και δύο μαζί. Έξι μήνες μετά από τη γιατρό μου έμαθα ότι αυτή η κοπέλα επέλεξε τον άλλον τρόπο.

Με είχε συγκλονίσει αυτό τότε, γιατί θα μπορούσα να είμαι και εγώ στη θέση της άλλης κοπέλας, να είχα πειστεί».

Η Ρούλα Κουσκουρή είχε μιλήσει στη Ζήνα Κουτσελίνη το 2023 σε μία εκ βαθέων συνέντευξη και είχε αναφερθεί εκτενώς στην περιπέτειά της με τον καρκίνο.

«Όταν μου είπαν ότι κάνω το πρώτο χειρουργείο βγήκα έξω, έπεσα στην αγκαλιά του συζύγου μου και του είπα “Τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα”. Έχει πολλές παρενέργειες. Υπήρξαν δύο δύσκολες στιγμές. Μία να το πω στα παιδιά μου και μια στους γονείς μου. Αφού ξεπεράστηκαν αυτές οι δύο ημέρες και αφού έμαθα παραμονή Πρωτοχρονιάς από τη βιοψία ότι πρόκειται για κακοήθεια και θα έπρεπε να ξεκινήσω σειρά χημειοθεραπειών και ακτινοβολιών, πάτησα στα πόδια μου, είπα “πάμε, ένα ρεπορτάζ είναι και αυτό”».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»