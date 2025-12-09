Ένα σπάνιο κλικ με τη Βουγιουκλάκη και τον Γαλανό στο Cash or Trash!

Ολοκαίνουριο επεισόδιο σήμερα Τρίτη στις 17:20 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.12.25 , 16:36 Συγκλονίζει ο Νίκος Ορφανός: «Το 2025 κέρδισα τη ζωή μου»
09.12.25 , 16:33 Tι να βάλεις για να είσαι και στιλάτη και ζεστή
09.12.25 , 16:32 Καινούργιου: «Μέρες έχω να φάω σοκολάτα-Έχω τον Παναγιώτη με τον βούρδουλα»
09.12.25 , 16:20 Φάρμα: Δοκμασία-θρίλερ - Ο Τροχός... γυρίζει για την τελική τετράδα!
09.12.25 , 16:07 Άση Μπήλιου: Έντονο το αίσθημα της κόπωσης - Ποιοι επηρεάζονται;
09.12.25 , 15:58 Εριέττα Κούρκουλου: «Με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»
09.12.25 , 15:57 Καλύβια: O 37χρονος είχε βιάσει και σκοτώσει γυναίκα σε ηλικία 16 ετών
09.12.25 , 15:47 Δίκη Βαλυράκη: Νέα Στοιχεία Από Την Κατάθεση Βασικού Μάρτυρα
09.12.25 , 15:42 Κρήτη: Αγρότες καταγγέλλουν επίθεση από αστυνομικούς με πλαστικές σφαίρες
09.12.25 , 15:39 Πού μπορείτε να βρείτε μεταχειρισμένο με πέντε χρόνια εγγύηση
09.12.25 , 15:20 Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
09.12.25 , 15:10 Κωνσταντίνα Φυλακτάτη: Viral τα βίντεο της αγρότισσας στο TikTok
09.12.25 , 15:07 Εξελίξεις στην εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - Έδωσε DNA ο αδελφός της
09.12.25 , 14:54 Το βιβλίο της Ναόμι Γουότς «Τολμώ να το Πώ» στα ελληνικά!
09.12.25 , 14:42 Ρούλα Κουσκουρή: «Σαν σήμερα, πριν 4 χρόνια, χειρουργήθηκα για τον καρκίνο»
Εξελίξεις στην εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - Έδωσε DNA ο αδελφός της
Καλύβια: O 37χρονος είχε βιάσει και σκοτώσει γυναίκα σε ηλικία 16 ετών
Φάρμα: Στα άκρα η κόντρα του Ανδρέα με τον Δημήτρη: «Είναι κακόψυχος»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Επιβεβαίωσε τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Νέο voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους και ανέργους
Εριέττα Κούρκουλου: «Με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»
Ελένη Φουρέιρα: «Είχα φτάσει πολύ κοντά στο να κάνω παιδί με παρένθετη»
Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του
Κωνσταντίνα Φυλακτάτη: Viral τα βίντεο της αγρότισσας στο TikTok
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer για την εβδομάδα 8/12/2025 - 12/12/2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ένα σπάνιο κλικ με τη Βουγιουκλάκη και τον Γαλανό στο Cash or Trash!

Η θαυμάσια πορσελάνη του Θεόδωρου, που παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, θα μπορούσε άνετα να είναι ένα από τα κεντρικά διακοσμητικά κομμάτια σε επεισόδιο της σειράς Μπρίτζερτον, ίσως στολίζοντας την κεντρική σάλα της βασίλισσας. Το αντικείμενο, που ζυγίζει πολλά κιλά, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, είναι γεμάτο άνθη και χρυσή μπογιά και αποτελεί ένα έργο τέχνης. Ο πωλητής, που είναι λάτρης των διαπραγματεύσεων και διαθέτει εμπειρία στην πώληση, δίνει μαθήματα marketing και δυναμικής προώθησης προϊόντος στο δωμάτιο των πέντε αγοραστών.

Cash or Trash: Η αντλία αέρα που έφερε ο υδραυλικός και τραγουδιστής

Ένα σπάνιο κλικ με τη Βουγιουκλάκη και τον Γαλανό στο Cash or Trash!

Μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, η μία και μοναδική εθνική μας σταρ, η αγαπημένη μικρών και μεγάλων Αλίκη Βουγουκλάκη, «πρωταγωνιστεί» μαζί με τον αξέχαστο Νίκο Γαλανό στο αντικείμενο, που παρουσιάζει ο Θοδωρής στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Πρόκειται για ένα φωτογραφικό αναμνηστικό, από την τελευταία παράσταση που έδωσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη στο θέατρο Αθήναιον της Θεσσαλονίκης. Η αποκάλυψη του αντικειμένου γεμίζει το δωμάτιο των αγοραστών λάμψη, ομορφιά και γλυκιά συγκίνηση.

Ένα σπάνιο κλικ με τη Βουγιουκλάκη και τον Γαλανό στο Cash or Trash!

Η Λίτσα φτάνει στο Cash Or Trash παρέα με την πιο γνωστή και πιο επίκαιρη φιγούρα του κόσμου, για να μοιράσει- τι άλλο;- χαρά! Διατηρώντας ένα από τα παλαιότερα βιβλιοπωλεία στο κέντρο της Αθήνας, η δεύτερης γενιάς παιχνιδοπώλισσα, φέρνει, για ακόμα μια φορά, ένα αντικείμενο που ενθουσιάζει τη Δέσποινα Μοιραράκη, τον Θάνο Λούδο και φυσικά τους πέντε αγοραστές μας, την Άννα – Μαρία Ρογδάκη, τον Άλεξ Σταυρίδη, τον Μελέτη Παγώνη, τον Γιώργο Τσαγκαράκη και τον Θάνο Μαρίνη!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Cash or Trash: Άννα - Μαρία Ρογδάκη σε πωλητή: «Εγώ θέλω να αγοράσω εσένα»

Ένα σπάνιο κλικ με τη Βουγιουκλάκη και τον Γαλανό στο Cash or Trash!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο

εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
CASH OR TRASH TRAILER
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top