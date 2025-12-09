Ένα σπάνιο κλικ με τη Βουγιουκλάκη και τον Γαλανό στο Cash or Trash!

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η θαυμάσια πορσελάνη του Θεόδωρου, που παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, θα μπορούσε άνετα να είναι ένα από τα κεντρικά διακοσμητικά κομμάτια σε επεισόδιο της σειράς Μπρίτζερτον, ίσως στολίζοντας την κεντρική σάλα της βασίλισσας. Το αντικείμενο, που ζυγίζει πολλά κιλά, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, είναι γεμάτο άνθη και χρυσή μπογιά και αποτελεί ένα έργο τέχνης. Ο πωλητής, που είναι λάτρης των διαπραγματεύσεων και διαθέτει εμπειρία στην πώληση, δίνει μαθήματα marketing και δυναμικής προώθησης προϊόντος στο δωμάτιο των πέντε αγοραστών.

Μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, η μία και μοναδική εθνική μας σταρ, η αγαπημένη μικρών και μεγάλων Αλίκη Βουγουκλάκη, «πρωταγωνιστεί» μαζί με τον αξέχαστο Νίκο Γαλανό στο αντικείμενο, που παρουσιάζει ο Θοδωρής στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Πρόκειται για ένα φωτογραφικό αναμνηστικό, από την τελευταία παράσταση που έδωσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη στο θέατρο Αθήναιον της Θεσσαλονίκης. Η αποκάλυψη του αντικειμένου γεμίζει το δωμάτιο των αγοραστών λάμψη, ομορφιά και γλυκιά συγκίνηση.

Η Λίτσα φτάνει στο Cash Or Trash παρέα με την πιο γνωστή και πιο επίκαιρη φιγούρα του κόσμου, για να μοιράσει- τι άλλο;- χαρά! Διατηρώντας ένα από τα παλαιότερα βιβλιοπωλεία στο κέντρο της Αθήνας, η δεύτερης γενιάς παιχνιδοπώλισσα, φέρνει, για ακόμα μια φορά, ένα αντικείμενο που ενθουσιάζει τη Δέσποινα Μοιραράκη, τον Θάνο Λούδο και φυσικά τους πέντε αγοραστές μας, την Άννα – Μαρία Ρογδάκη, τον Άλεξ Σταυρίδη, τον Μελέτη Παγώνη, τον Γιώργο Τσαγκαράκη και τον Θάνο Μαρίνη!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο

εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash