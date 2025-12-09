Το βιβλίο της Ναόμι Γουότς «Τολμώ να το Πώ» στα ελληνικά!

Η Ναόμι Γουότς με το βιβλίο της «Τολμώ να το πω» αποκαθηλώνει τα στερεότυπα της βιομηχανίας του θεάματος αλλά και της ίδιας της κοινωνίας για τη σύγχρονη γυναίκα. Την καλεί ν’ αντισταθεί στο πλέγμα προσδοκιών και αντιλήψεων που λειτουργούν περιοριστικά και να καθορίσει την αυταξία της με βάση τις ανάγκες και τις πραγματικές της δυνατότητες.

Αφετηρία για τη γέννηση του βιβλίου της- το οποίο κυκλοφορεί σε 15 χώρες- στάθηκε το γεγονός ότι διαγνώστηκε με υπογονιμότητα μόλις στα 35 της χρόνια, τη στιγμή που είχε αποφασίσει να γίνει μητέρα. Περιγράφει με ειλικρίνεια αλλά και χιούμορ τις προσπάθειές της να μείνει έγκυος ενώ παράλληλα ξεδιπλώνει τις σκέψεις της για την περίοδο της εμμηνόπαυσης και το πέπλο σιγής που την καλύπτει.

«…Περνάμε μεγάλο μέρος της ζωής μας προετοιμαζόμενες για την περίοδο, έχοντας περίοδο, αναρρώνοντας από την περίοδο. Κι ύστερα, όταν σταματάει, συνειδητοποιούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια ζούσαμε ψυχολογικά και σωματικά μ’ αυτόν τον βιολογικό σύντροφο. Δεν φαντάζεσαι ότι η απουσία περιόδου θα γίνει ένα κενό στη ζωή σου αλλά να που γίνεται…» εξομολογείται η σταρ του Χόλυγουντ και τολμά να μιλήσει ξεκάθαρα για τα διλήμματα που αντιμετώπισε: «Ποια είμαι τώρα; Θα ξαναβρώ ποτέ τον εαυτό μου; Τώρα είμαι αόρατη; Αυτό είναι το τέλος;» αναρωτήθηκε όπως και οι περισσότερες γυναίκες στη μέση ηλικία.

Όπως αποκαλύπτει, πάνω από τον φόβο της ότι το Χόλυγουντ θα έπαιρνε το λάθος μήνυμα «ότι δεν μετρά πια» για την ίδια μέτρησε η ανάγκη της να φέρει σε επαφή τις γυναίκες που βρίσκονταν στην εμμηνόπαυση, ώστε και η ίδια να νιώθει λιγότερο μόνη. Το «Τολμώ να πω» προσεγγίζει συνολικά τη γυναικεία εμπειρία της εμμηνόπαυσης, σωματικά και ψυχολογικά. Μιλά για τις ουρολοιμώξεις και την ακράτεια αλλά και για το άγχος, τον θυμό, τον πανικό, την κατάθλιψη που νιώθουν οι γυναίκες, για τις αϋπνίες και την εγκεφαλική ομίχλη που σε

κάνει να ξεχνάς αλλά και για τον ηλικιακό ρατσισμό στον χώρο εργασίας. Πρόκειται για ένα μανιφέστο ενδυνάμωσης οικοδομημένο από εμπειρίες δικές της και άλλων γυναικών ενώ ειδικοί επιστήμονες αποκρυπτογραφούν όσα βιώνει η γυναίκα στη μέση ηλικία προτείνοντας διεξόδους και λύσεις

«Δεν πενθείς τη νιότη σου· αποδέχεσαι την ηλικία σου και τις δυνατότητες που φέρνει μαζί του ένα νέο στυλ. Προσπάθησε να προσεγγίσεις αυτή τη διαδικασία με καλή διάθεση και περιέργεια αντί για θλίψη» γράφει χαρακτηριστικά.

Η Γουότς δημιουργεί μία ανθρώπινη αλυσίδα ενσυναίσθησης γιατί όπως λέει «ένα απλό αίσθημα ταύτισης μπορεί να είναι η αρχή της ίασης». Θεωρεί σημαντικό οι γυναίκες να αντιμετωπίζουν με συμπόνια τον εαυτό τους γιατί καμία από τις επιλογές που αναγκάζονται να κάνουν δεν είναι εύκολη.

Ωστόσο το «Τολμώ να το πω» απευθύνεται στις γυναίκες όλων των ηλικιών και ανοίγει τη συζήτηση για τις ανάγκες, τα συναισθήματά τους αλλά και για την ντροπή που μπορεί να νιώθουν λόγω του φύλου τους. «Με βάση την εμπειρία μου, ελάχιστες πτυχές στη ζωή ενός κοριτσιού ή μιας γυναίκας μένουν ανεπηρέαστες από την ντροπή. Ίσως ντρεπόμαστε επειδή δεν έχουμε ακόμα περίοδο ή επειδή έχουμε πολύ βαριά περίοδο. Επειδή κάναμε καισαρική ή επισκληρίδιο, επειδή δεν θηλάσαμε, επειδή δεν κάναμε παιδιά ή επειδή κάναμε πολλά παιδιά. Επειδή δεν δουλεύουμε αρκετά ή επειδή δουλεύουμε πάρα πολύ. Επειδή είμαστε πολύ ρομαντικές ή πολύ άγριες. Επειδή είμαστε πολύ μικροκαμωμένες ή πολύ ζουμερές. Επειδή είμαστε πολύ φιλόδοξες ή πολύ τεμπέλες. Επειδή είμαστε πολύ εύκολες ή παγοκολόνες. Επειδή νοιαζόμαστε πολύ για την εμφάνισή μας ή όχι αρκετά... Ουφ πια!» αναφωνεί η Ναόμι Γουότς.

Η Αγγλίδα ηθοποιός καλεί τις γυναίκες να μη βουλιάζουν στην ντροπή αλλά να κάνουν οι ίδιες ό,τι περνά από το χέρι τους για ν’ αλλάξει η κυρίαρχη αφήγηση, διεκδικώντας την ψυχική και σωματική υγεία τους χωρίς αναστολές.

Το «Τολμώ να το πω» κυκλοφορεί από την Ελληνοεκδοτική σε μετάφραση Βάσιας Τζανακάρη.