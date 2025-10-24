Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι

Πρόστιμα από 100 έως 5.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ελαιόδεντρων, αν δεν εγγραφούν στο Ελαιοκομικό Μητρώο.

Πρόκειται για τη νέα ρύθμιση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που στόχο έχει τον έλεγχο των ελαιόδεντρων σε όλη τη χώρα, μέσω της ψηφιοποίησης της παραγωγής.

Οι ιδιοκτήτες εκτάσεων με 21 και πάνω ελαιόδεντρα έχουν διορία μέχρι τον Μάρτιο του 2021 να δηλώσουν τις ιδιοκτησίες τους στο Ελαιοκομικό Μητρώο. Μάλιστα από την 1η Οκτωβρίου 2026 θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν και τη συγκομιδή τους, ακόμα κι αν είναι μηδενική. Δεν είναι υποχρεωτική η δήλωση για όσους έχουν λιγότερα από 21 ελαιόδεντρα.

Σε περιπτώσεις μη υποβολής, καθυστέρησης ή ανακριβούς δήλωσης, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα τα οποία κυμαίνονται από 100 έως και 5.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της εκμετάλλευσης.

Επιπλέον υποχρεωτική είναι και η δήλωση στην εφορία τυχόν αγροτικού εισοδήματος και στον ΕΦΚΑ εάν αποκτούν αγροτικό εισόδημα από ελαιόλαδο και είναι συνταξιούχοι.

Ελαιοκομικό Μητρώο: Πώς θα κάνετε τη δήλωση καρπού - ελαιόλαδου

Στο «Ελαιοκομικό Μητρώο» καταχωρίζονται και ενημερώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία όλων των ελαιοκομικών αγροτεμαχίων της χώρας, ώστε κάθε χρονική στιγμή να αποτυπώνεται η υφιστάμενη ιδιοκτησιακή και καλλιεργητική κατάστασή τους.

Η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής ελαιοκάρπου γίνεται από τους υπόχρεους από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους έως την 24η ώρα της 31ης Μαΐου του επόμενου έτους.

Ο υπόχρεος εισέρχεται στην ψηφιακή υπηρεσία «Δήλωση Συγκομιδής Ελιάς» μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Η δήλωση συγκομιδής γίνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής από τον παραγωγό και την ολοκλήρωση της παράδοσης του νωπού ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο ή στη μονάδα επεξεργασίας μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς.

Η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής είναι υποχρεωτική ακόμη και όταν η παραγωγή είναι μηδενική και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Σημειώνεται πως για τη συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής, στα τιμολόγια/δελτία παραλαβής κατά την παραλαβή του ελαιοκάρπου από τις ελαιοκομικές επιχειρήσεις, (ελαιοτριβεία, μονάδες επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς) αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του ελαιοκαλλιεργητή,

η ποικιλία ελιάς,

ο δεκατριψήφιος κωδικός “ελαιοτεμαχίου” του Ελαιοκομικού Μητρώου,

στην περίπτωση παράδοσης φορτίου από διαφορετικά “ελαιοτεμάχια” της εκμετάλλευσης, η ποσότητα ελαιοκάρπου που αντιστοιχεί σε κάθε “ελαιοτεμάχιο”.

Ελαιοκομικό Μητρώο: Έλεγχοι και Κυρώσεις

Οι αρμοδιες αρχές θα πραγματοποιούν ετησίως ελέγχους σε δείγμα τουλάχιστον 5% των δηλώσεων συγκομιδής, το οποίο προσδιορίζεται με βάση ανάλυση κινδύνου. Στην ανάλυση κινδύνου περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις υπότροπων υπόχρεων.

Όταν διαπιστώνονται μη συμμορφώσεις με τις διατάξεις της παρούσας, θα επιβάλλουν διοικητικά πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης αριθμού ελαιοδένδρων θα επιβάλλεται πρόστιμο 60 ευρώ ανά ελαιόδενδρο της δήλωσης που υπερβαίνει ή υπολείπεται του πραγματικού αριθμού.

Συγκεκριμένα:

Α) Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης ποσοτήτων παραδοθέντος ελαιοκάρπου επιβάλλονται πρόστιμα ως εξής:

Σε καρπό για ελαιοποίηση επιβάλλεται πρόστιμο 60 ευρώ ανά 100 κιλά ελαιοκάρπου της δήλωσης που υπερβαίνει ή υπολείπεται της πραγματικής ποσότητας.

Σε καρπό για επιτραπέζια ελιά επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ ανά 100 κιλά ελαιοκάρπου της δήλωσης που υπερβαίνει ή υπολείπεται της πραγματικής ποσότητας.

Β) Σε περίπτωση μη υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής στις αποκλειστικές ημερομηνίες της παρ. 2 του άρθρου 6, επιβάλλεται στους υπόχρεους χρηματικό πρόστιμο, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν. 4235/2014 (Α’ 32), ως εξής:

στους κατόχους εκμεταλλεύσεων από 21 έως 50 ελαιόδεντρα: 100 ευρώ

στους κατόχους εκμεταλλεύσεων από 51 έως 100 ελαιόδεντρα: 500 ευρώ

στους κατόχους εκμεταλλεύσεων από 101 έως 500 ελαιόδεντρα: 1.000 ευρώ

στους κατόχους εκμεταλλεύσεων από 501 έως 1.000 ελαιόδεντρα: 3.000 ευρώ

στους κατόχους εκμεταλλεύσεων περισσότερων των 1.001 ελαιοδέντρων: 5.000 ευρώ

Σε κάθε περίπτωση επανάληψης μη συμμορφώσεων των παραγράφων 3, 4 και 5, τα ανωτέρω μοναδιαία ποσά προστίμου προσαυξάνονται κατά 50%.

Προφανή σφάλματα κατά την υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής δύναται να αναγνωρισθούν και να διορθωθούν από την αρμόδια ΔΑΟΚ κατόπιν αίτησης του παραγωγού και προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών/παραστατικών.