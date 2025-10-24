Γιατί «σκρολάρουμε» στο κινητό μας προτού κοιμηθούμε; Οι ψυχολόγοι απαντούν

Έχετε το συνήθειο προτού κοιμηθείτε να κοιτάτε ξαπλωμένοι το smartphone σας; Ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι αυτή η συνήθεια πριν από τον ύπνο κρύβει ένα πιο βαθύ νόημα που ίσως σχετίζεται με την ψυχική μας υγεία.

Είμαστε πλέον τόσο εξαρτημένοι από τα κινητά μας τηλέφωνα, με αποτέλεσμα αυτή η μικροσκοπική συσκευή να μη λείπει σχεδόν καθόλου από τα χέρια μας μέσα στην ημέρα. Τι λένε, όμως, οι ειδικοί για το «σκλοράρισμα» πριν από τον ύπνο και γιατί έχουμε υιοθετήσει αυτή τη συνήθεια;

Εφαρμογές, παιχνίδια, social media, τραβούν την πλήρη προσοχή μας, ακόμη και όταν πρόκειται να πέσουμε για ύπνο, κάτι που συναντάται και σε εφήβους αλλά και σε ενήλικες.

Γιατί, όμως συμβαίνει αυτό; Οι ψυχολόγοι απαντούν. Γενικότερα, μελέτες έχουν δείξει ότι το να είμαστε «υπερσυνδεδεμένοι» είναι βλαβερό για την ψυχική μας υγεία, καθώς προκαλεί σύγχυση και δυσφορία.

Οι ειδικοί ψυχικοί υγείας υπογραμμίζουν ότι πίσω από μία φαινομενικά αθώα κίνηση ιεροτελεστίας, όπως το «σκλοράρισμα» ξαπλωμένοι προτού κοιμηθούμε, μπορεί να κρύβεται κάτι πιο βαθύ.

Μπαίνοντας, δηλαδή, είτε σε μία πλατφόρμα chat για να στείλουμε κάποιο μήνυμα είτε επισκέπτοντας τον «κόσμο» του Instagram και του Facebook είτε παρακολουθώντας βίντεο, μπορεί να αντανακλά έναν μηχανισμό αποφυγής, έναν τρόπο να καταλαγιάσουμε το άγχος και να αποφύγουμε την εσωτερική σιωπή.

Γι'αυτό συνήθως όταν όλα γύρω μας σιωπούν και αναγκαζόμαστε να μείνουμε μόνοι μας με τις σκέψεις μας, πιάνουμε το κινητό μας τηλέφωνο, παρόλο που οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να επηρεάσει την ξεκούραση και τη συναισθηματική μας ευεξία.

Όπως επισημαίνει ο ψυχολόγος Ángel Luis Guillén: «Το να κοιτάμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μηνύματα ή τα email λίγο πριν από τον ύπνο ενεργοποιεί τον εγκέφαλό μας και καθυστερεί τη φυσική διαδικασία αποσύνδεσης. Επιπλέον, το μπλε φως από την οθόνη επηρεάζει τη μελατονίνη, την ορμόνη του ύπνου, η οποία μπορεί να δυσκολέψει τον ύπνο ή να μας κάνει να ξεκουραζόμαστε λιγότερο καλά».

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, είναι σημαντικό να δημιουργούμε μια ρουτίνα χωρίς οθόνες πριν τον ύπνο / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τρόπος αποφυγής της αυτοανάλυσης

Όπως εξηγεί η Beatriz Romero, ιδρύτρια και διευθύντρια της Consulta Despertares: «Από μία ψυχολογική σκοπιά, αυτή η συνήθεια μπορεί συχνά να ερμηνευτεί ως τρόπος αποφυγής της σιωπής και της αυτοανάλυσης. Όταν τελειώνει η μέρα και οι εξωτερικοί περισπασμοί εξαφανίζονται, τότε ερχόμαστε αντιμέτωποι μόνο με τον εαυτό μας. Αυτό σημαίνει ότι συνήθως εμφανίζονται σκέψεις ή ανησυχίες που μας προκαλούν άγχος». Γι'αυτόν το λόγο συνήθως επιλέγουμε να ασχοληθούμε με τον ψηχιακό κόσμο ακόμη και πριν κοιμηθούμε, προκειμένου να αποφύγουμε τις δυσάρεστες σκέψεις και καταστάσεις που μας προκαλούν στρες.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, είναι σημαντικό να δημιουργούμε μια ρουτίνα χωρίς οθόνες πριν τον ύπνο, όχι μόνο επειδή βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου μας, αλλά και γιατί μας δίνει την ευκαιρία να επανέλθουμε στον εαυτό μας, να καλλιεργήσουμε τη σιωπή και να μειώσουμε το άγχος που συσσωρεύεται. Σε έναν υπερσυνδεδεμένο κόσμο, το να επιλέξουμε να κλείνουμε το κινητό μας μόλις ξαπλώσουμε, μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα στην κατάκτηση την ευεξία μας.