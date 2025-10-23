Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/10) στο Κορωπί, όταν μια 40χρονη γυναίκα δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της.

Το επεισόδιο έγινε γύρω στις 16:00, στη συμβολή των οδών Αγίου Νεκταρίου και Ευαγγελιστρίας. Ο 50χρονος άνδρας κάλεσε την αστυνομία, ισχυριζόμενος πως βρήκε τη σύντροφό του —η οποία κατάγεται από τη Λιθουανία— αιμόφυρτη μέσα στο σπίτι. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνος ήταν τελικά ο δράστης του ξυλοδαρμού.

Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ένα αγοράκι 4 ετών και ένα βρέφος μόλις 3,5 μηνών. Ο δράστης φέρεται να χτύπησε τη γυναίκα με γροθιές στο κεφάλι, προκαλώντας της σοβαρούς τραυματισμούς.

Η 40χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός για νοσηλεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 50χρονος είχε συλληφθεί και το 2023 για παρόμοιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.