Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της

Νοσηλεύεται διασωληνωμένη - Μπροστά στον ξυλοδαρμό τα 2 τους παιδιά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.25 , 21:10 First Dates: Η ατάκα του Βαγγέλη που έκανε την Κατερίνα να κοκκινίσει
23.10.25 , 20:36 Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
23.10.25 , 20:29 Pirelli: Ακόμη ένα κενό ανάμεσα στις γόμες στην πόλη του Μεξικού
23.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα έκαναν τα πράγματα απλά για την Ελένη
23.10.25 , 19:35 Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της
23.10.25 , 19:32 Ο κατάλογος με τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων
23.10.25 , 19:30 Volvo: Λανσάρει δωρεάν οικιακή φόρτιση
23.10.25 , 18:58 Κιμ Καρντάσιαν: «Διαγνώστηκα με μικρό ανεύρυσμα στον εγκέφαλο»
23.10.25 , 18:49 Σκάνδαλο με στημένα ματς στο NBA: Ανάμεσά τους και ένα των Μπακς
23.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Ο Σταυρίδης έκανε την ανατροπή και αγόρασε το εργόχειρο
23.10.25 , 18:15 ΣΥΡΙΖΑ: Υπέρ της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα τάσσεται ο Φάμελλος
23.10.25 , 18:15 Cash or Trash: Ο Σταυρίδης απογείωσε τη δημοπρασία με τις προσφορές του
23.10.25 , 17:55 Γιώργος Παπαδόπουλος: Tο πιο ρομαντικό τραγούδι του & το ιδιαίτερο video
23.10.25 , 17:52 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βόμβες» Τυχεροπουλου στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο
23.10.25 , 17:36 Μαρία Σολωμού: «Έχω αρκετό καιρό τώρα που το παλεύω πάρα πολύ»
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της
Άση Μπήλιου: Είσοδος Ήλιου στον Σκορπιό: Πώς επηρεάζει τα ζώδια;
Θεσσαλονίκη: Οδηγός έβριζε και κλωτσούσε επιβάτες λεωφορείου
Κιμ Καρντάσιαν: «Διαγνώστηκα με μικρό ανεύρυσμα στον εγκέφαλο»
Τρίκαλα: «Δεν ισχύει τίποτα, θα πέθαινε για τα παιδιά της»
Μαρία Σολωμού: «Έχω αρκετό καιρό τώρα που το παλεύω πάρα πολύ»
Φοινικούντα: «Υπάρχουν καταθέσεις εναντίον την ανιψιάς»
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/10) στο Κορωπί, όταν μια 40χρονη γυναίκα δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της.

Το επεισόδιο έγινε γύρω στις 16:00, στη συμβολή των οδών Αγίου Νεκταρίου και Ευαγγελιστρίας. Ο 50χρονος άνδρας κάλεσε την αστυνομία, ισχυριζόμενος πως βρήκε τη σύντροφό του —η οποία κατάγεται από τη Λιθουανία— αιμόφυρτη μέσα στο σπίτι. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνος ήταν τελικά ο δράστης του ξυλοδαρμού.

Κορωπί: Νεκρός οδηγός που «καρφώθηκε» σε κατάστημα και προκάλεσε φωτιά

Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ένα αγοράκι 4 ετών και ένα βρέφος μόλις 3,5 μηνών. Ο δράστης φέρεται να χτύπησε τη γυναίκα με γροθιές στο κεφάλι, προκαλώντας της σοβαρούς τραυματισμούς.

Η 40χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός για νοσηλεία.

Προφυλακίστηκε ο 43χρονος που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 50χρονος είχε συλληφθεί και το 2023 για παρόμοιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΡΩΠΙ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top