Άλιμος: Η στιγμή που διασώστες παραλαμβάνουν τον 15χρονο από το γυμναστήριο

«Ούτε αναβολικά έπαιρνε, ούτε έπινε, ούτε κάπνιζε», λέει θεία του στο STAR

23.10.25 , 21:30 Άλιμος: Η στιγμή που διασώστες παραλαμβάνουν τον 15χρονο από το γυμναστήριο
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (23/10/2025)
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» ο 15χρονος, ο οποίος το απόγευμα της Τετάρτης υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ έκανε προπόνηση σε γυμναστήριο στον Άλιμο.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφονται καρέ καρέ οι κινήσεις των διασωστών που παραλαμβάνουν το παιδί και ξεκινούν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Άλιμος: 15χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο

Σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφονται καρέ καρέ οι κινήσεις των διασωστών που παραλαμβάνουν το παιδί και ξεκινούν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Η θεία του 15χρονου μιλά αποκλειστικά στο STAR και τη Βαλεντίνα Καραγεωργίου και αναφέρει πως το παιδί δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας.

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. φτάνουν σε γνωστό γυμναστήριο του Αλίμου για να παραλάβουν τον 15χρονο που μόλις έχει υποστεί καρδιακή προσβολή. Φαίνονται καρέ καρέ οι γρήγορες κινήσεις των διασωστών που τοποθετούν τον έφηβο, αναίσθητο, μέσα στο ασθενοφόρο.

Άλιμος: «Ο ανιψιός μου έπαιζε πόλο - ούτε κάπνιζε, ούτε έπινε, ούτε έπαιρνε αναβολικά»

«Πήγαινε έναν μήνα (στο γυμναστήριο), γενικά ήταν αθλητής, έπαιζε πόλο. Έχουμε πέσει τ’ ανάσκελα, τι να λέμε τώρα... Είχε κάνει και γενικές εξετάσεις αίματος, δεν βρέθηκε τίποτα! Ούτε αναβολικά έπαιρνε, ούτε έπινε, ούτε κάπνιζε - τίποτα, τίποτα», λέει η θεία του 15χρονου. 

Ήταν λίγο μετά τις 7 και τέταρτο το απόγευμα της Τετάρτης, όταν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης μιας άσκησης ο 15χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Αμέσως σωριάστηκε στο πάτωμα, παθαίνοντας ανακοπή καρδιάς. Επικράτησε πανικός στο γυμναστήριο εδώ στον Άλιμο και κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Άλιμος: Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο «Ασκληπιείο« Βούλας - Τώρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο «Παίδων»

Βίντεο ντοκουμέντο από τον Άλιμο

Πρώτος στο σημείο έφτασε διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή, ο οποίος έκανε ΚΑΡΠΑ στο παιδί μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.
Όταν μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, οι γιατροί κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν, ωστόσο διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί τραύμα στο κρανίο λόγω της πτώσης, ενώ φέρει και βλάβες στον θώρακα από την ΚΑΡΠΑ, καθώς και στο ήπαρ.

«Δεν είχε κανένα πρόβλημα με την καρδιά του! Είχε κάνει πριν από έναν χρόνο εξετάσεις, επειδή είχε περάσει κορονοϊό, και είχε κάνει καρδιογράφημα, τρίπλεξ - όλα ήταν μια χαρά. Τα ψάχνει αυτά η κουνιάδα μου», προσθέτει η θεία του νεαρού. 

Αλυσίδα γυμναστηρίων: Υποχρεωτική η προσκόμιση εγγράφου από καρδιολόγο και η συναίνεση των γονέων 

Σύμφωνα με την αλυσίδα γυμναστηρίων, για να μπορέσει ένας ανήλικος να εγγραφεί, θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από καρδιολόγο, καθώς και έντυπο συγκατάθεσης των γονέων.

«Μου έχουν ζητήσει - θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα, εντός δύο μηνών, να φέρω χαρτί από καρδιολόγο, μου είπαν».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
