Άλιμος: 15χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο

Ένας 15χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε γυμναστήριο στον Άλιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 19:15, ο ανήλικος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του μέσα στο γυμναστήριο επί της λεωφόρου Αλίμου, ενώ έκανε γυμναστική. Οι υπεύθυνοι του χώρου κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ, ενώ του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Αρχικά στο σημείο πήγε μηχανή με διασώστη του ΕΚΑΒ, ο οποίος ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, την οποία συνέχισε γιατρός της Κινητής Μονάδας του ΕΚΑΒ που πήγε να παραλάβει τον 15χρονο. Τον μετέφεραν στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί τον επανέφεραν και στις 23.50 έφθασε διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται σε καταστολή στην Εντατική. Η κατάστασή του θεωρείται κρίσιμη.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο μαθητής υπέστη την ανακοπή, ενώ οι γιατροί εξετάζουν πιθανά υποκείμενα αίτια ή καρδιολογικά προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ληφθεί και δείγμα για να σταλεί για τοξικολογικές εξετάσεις.