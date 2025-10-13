Προφυλακίστηκε ο 43χρονος που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (13/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην ανακρίτρια οδηγήθηκε σήμερα ο Γεωργιανός που κάρφωσε με πιρούνι περισσότερες από 100 φορές την έγκυο σύντροφό του. Η γυναίκα σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο δράστης, στο παρελθόν έχει συλληφθεί 12 φορές για σωρεία αδικημάτων. 

Αττικόν: Βίαιος και με την κόρη του ο 43χρονος - Την είχε κουρέψει γουλί

Ο 43χρονος άνδρας προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα το μεσημέρι της Δευτέρας 13/10. 

Προφυλακίστηκε ο 43χρονος που επιτέθηκε με πιρούνι στη σύντροφό του

Όσον αφορά την απολογία του, δεν απάντησε σε τίποτα από όσα τον ρώτησε η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας, δεν είπε το παραμικρό. Μάλιστα, είχαν καλέσει και διερμηνέα, όμως ήταν αχρείαστη διότι δεν είπε τίποτα.

«Σκοπός του ήταν να της βγάλει τα μάτια» - Σοκάρει η κακοποίηση της εγκύου

Η υπεράσπιση ζητά ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, καθώς έχει νοσηλευθεί και στο παρελθόν με ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρείο. 

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Back to Top