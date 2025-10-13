Προφυλακίστηκε ο 43χρονος που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του

Στην ανακρίτρια οδηγήθηκε σήμερα ο Γεωργιανός που κάρφωσε με πιρούνι περισσότερες από 100 φορές την έγκυο σύντροφό του. Η γυναίκα σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο δράστης, στο παρελθόν έχει συλληφθεί 12 φορές για σωρεία αδικημάτων.

Ο 43χρονος άνδρας προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα το μεσημέρι της Δευτέρας 13/10.

Όσον αφορά την απολογία του, δεν απάντησε σε τίποτα από όσα τον ρώτησε η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας, δεν είπε το παραμικρό. Μάλιστα, είχαν καλέσει και διερμηνέα, όμως ήταν αχρείαστη διότι δεν είπε τίποτα.

Η υπεράσπιση ζητά ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, καθώς έχει νοσηλευθεί και στο παρελθόν με ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρείο.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.