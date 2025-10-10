Αττικόν: Βίαιος και με την κόρη του ο 43χρονος - Την είχε κουρέψει γουλί

Δε χωράει ανθρώπινος νους τα όσα έχει διαπράξει ο μανιασμένος Γεωργιανός με το πιρούνι. Όπως αποκαλύπτει το STAR, ο δράστης που προσπάθησε να σκοτώσει την έγκυο σύντροφό του είχε ασκήσει ενδοοικογενειακή βία και στην ανήλικη κόρη του. Μάλιστα, στη γειτονιά μιλάνε για έναν άνθρωπο συνεχώς μεθυσμένο, κάτι που φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο πριν την αποτρόπαια πράξη του.

Έπινε μπύρες λίγο πριν της επιτεθεί με το πιρούνι

Το STAR αποκαλύπτει αποκλειστικές εικόνες λίγα λεπτά πριν ο 43χρονος Γεωργιανός προσπαθήσει να σκοτώσει με πάνω από 100 πιρουνιές τη γυναίκα του. Όπως φαίνεται, έχει καταναλώσει μπύρες, λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι του και είναι εμφανώς μεθυσμένος.

Οι γείτονες μέσα στην νύχτα ακούνε φωνές αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν από που προσέρχονται.

«Ακούσαμε τις φωνές της και καλέσαμε την αστυνομία, χωρίς να ξέρουμε καν από που ακούγεται. Ακούγεται να φωνάζει λέει βοήθεια αλλά δεν ξέρουμε από ποια πολυκατοικία ακούγεται», λέει γειτόνισσα του ζευγαριού.

Τον έβλεπαν στη γειτονιά μεθυσμένο

Δεν είναι η πρώτη φόρα που ο δράστης της φρικιαστικής επίθεσης ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Στη γειτονία πολλές φόρες τον βλέπανε να πίνει, μάλιστα ένας γείτονας μια μέρα μέτρησε να έχει καταναλώσει 19 μπουκάλια μπύρας.

Ο 43χρονος Γεωργιανός συνελήφθη την Τετάρτη το βραδύ, δύο μέρες μετά το αποτρόπαιο περιστατικό. Σε βίντεο καταγράφηκε η στιγμή που οι αστυνομικοί καταφέρνουν να τον ακινητοποιήσουν αφού τον έχουν εντοπίσει να κοιμάται στα σκαλιά μιας πολυκατοικίας στο Νέο Ψυχικό λίγα μέτρα από το σπίτι του.

Το παιδί του είχε φύγει από το σπίτι λόγω ενδοοικογενειακής βίας

Όλοι στην γειτονιά μιλούν για έναν παραβατικό άνθρωπο, επιθετικό αρκετές φορές. Κάτι που μαρτυρά και η συμπεριφορά του απέναντι στο παιδί του από τον πρώτο του γάμο όπως αποκαλύπτει το STAR. Δυο φόρες το κορίτσι έφυγε από το σπίτι του, μια τον Σεπτέμβριο του 2022 όταν εντοπίστηκε να κοιμάται στον δρόμο. Ενώ στις 3 Ιανουαρίου του 2023 ενεργοποιήθηκε το Missing Kid Alert καθώς η 15χρονη είχε εξαφανιστεί πέντε μέρες νωρίτερα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες την είχε κουρέψει γουλί για να μην βγαίνει από το σπίτι. Μάλιστα η κόρη του για να αποφύγει την παραβατική συμπεριφορά του πατέρα της έφυγε μαζί με την μητέρα της από την Αθήνα.