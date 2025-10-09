Αττικόν: Τεράστια μάχη για να μην χάσει την όρασή της η 39χρονη έγκυος

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τα όσα πέρασε μια γυναίκα 39 ετών, που δέχθηκε άγρια επίθεση με πιρούνι από τον σύντροφό της. Άρχισε να την τρυπάει με μανία στο πρόσωπο και το σώμα. Τώρα κινδυνεύει να χάσει το ένα της μάτι. Ο δράστης συνελήφθη.

Δημόσιος κίνδυνος ο άνδρας που έστειλε στο νοσοκομείο την έγκυο σύζυγό του με πιρουνιές

Ο Γεωργιανός κατηγορούμενος δεν είχε μόνο πολύ βαρύ χέρι, αλλά και ποινικό μητρώο. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο άτομο που κυκλοφορούσε ελεύθερο, ενώ είχε στην πλάτη του αλυσιδωτές συλλήψεις για σοβαρότατα αδικήματα.

Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Αττικόν, είναι στη γυναικολογική κλινική. Είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση με πολύ σοβαρά τραύματα στο μάτι και δαγκωνιές στα χέρια. Δεν αποκλείεται να χάσει την όραση της από το ένα μάτι. Θα χρειαστεί αρκετά χειρουργεία. Έχει κάνει ήδη ένα.

Στο πλευρό της είναι συνέχεια η φίλη της, εκείνη που έχει δώσει και κατάθεση στους αστυνομικούς ενώ έξω από την κλινική βρίσκεται συνέχεια σεκιούριτι, έτσι ώστε να νιώθει περισσότερη ασφάλεια.

Ο δράστης τώρα είναι γνωστός στις αρχές εδώ και 13 χρόνια. Ατελείωτος ο ποινικός του φάκελος κι όμως κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Τον έχουν συλλάβει για:

σωματική βλάβη,

απειλή,

και αντίσταση,

γρονθοκόπησε αστυνομικό

συνολικά εφτά φορές συνελήφθη για οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

το 2021 τον έπιασαν και πάλι για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο