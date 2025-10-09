Αττικόν: Τεράστια μάχη για να μην χάσει την όρασή της η 39χρονη έγκυος

Ρεπορτάζ της Κ. Ρίστα

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (9/10/2025)
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τα όσα πέρασε μια γυναίκα 39 ετών, που δέχθηκε άγρια επίθεση με πιρούνι από τον σύντροφό της. Άρχισε να την τρυπάει με μανία στο πρόσωπο και το σώμα. Τώρα κινδυνεύει να χάσει το ένα της μάτι. Ο δράστης συνελήφθη.

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο» - Σοκάρει η κακοποίηση εγκύου με πιρούνι

Δημόσιος κίνδυνος ο άνδρας που έστειλε στο νοσοκομείο την έγκυο σύζυγό του με πιρουνιές 

Δημόσιος κίνδυνος ο άνδρας που έστειλε στο νοσοκομείο την έγκυο σύζυγό του με πιρουνιές 

Ο Γεωργιανός κατηγορούμενος δεν είχε μόνο πολύ βαρύ χέρι, αλλά και ποινικό μητρώο. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο άτομο που κυκλοφορούσε ελεύθερο, ενώ είχε στην πλάτη του αλυσιδωτές συλλήψεις για σοβαρότατα αδικήματα

Συνελήφθη ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του

Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Αττικόν, είναι στη γυναικολογική κλινική. Είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση με πολύ σοβαρά τραύματα στο μάτι και δαγκωνιές στα χέρια. Δεν αποκλείεται να χάσει την όραση της από το ένα μάτι. Θα χρειαστεί αρκετά χειρουργεία. Έχει κάνει ήδη ένα.

Δεν αποκλείεται να χάσει την όραση της από το ένα μάτι

Στο πλευρό της είναι συνέχεια η φίλη της, εκείνη που έχει δώσει και κατάθεση στους αστυνομικούς ενώ έξω από την κλινική βρίσκεται συνέχεια σεκιούριτι, έτσι ώστε να νιώθει περισσότερη ασφάλεια.

Ο δράστης τώρα είναι γνωστός στις αρχές εδώ και 13 χρόνια. Ατελείωτος ο ποινικός του φάκελος κι όμως κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Την τρύπησε με το πιρούνι σε όλο της το σώμα και την έστειλε στο νοσοκομείο

Τον έχουν συλλάβει για:

  • σωματική βλάβη,
  • απειλή,
  • και αντίσταση,
  • γρονθοκόπησε αστυνομικό
  • συνολικά εφτά φορές συνελήφθη για οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
  • το 2021 τον έπιασαν και πάλι για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο

 

ΕΓΚΥΟΣ
 |
ΑΤΤΙΚΟΝ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΠΙΡΟΥΝΙ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
