Αμαλιάδα: Αυτοκτόνησε γνωστός επιχειρηματίας - Το σημείωμα που άφησε

Τον βρήκε κρεμασμένο ο πατέρας του

Πηγή: patrisnews / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Αμαλιάδα: Αυτοκτόνησε Γνωστός Επιχειρηματίας
Συγκλονισμένη είναι η Αμαλιάδα από τον θάνατο 58χρονου επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρός το απόγευμα στη θέση «Πετρούλες», κοντά στον Άγιο Διονύσιο. 

Ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος στο χαγιάτι του σπιτιού του από τον πατέρα του, ο οποίος κάλεσε αμέσως τις αρχές. Ο 58χρονος ήταν γνωστός στην περιοχή λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Η τοπική κοινωνία εμφανίζεται ιδιαίτερα συγκλονισμένη, καθώς, σύμφωνα με όσους τον γνώριζαν, δεν είχε δώσει το προηγούμενο διάστημα ανησυχητικά σημάδια. Πηγές από το patrisnews αναφέρουν ότι άφησε σημείωμα στο οποίο εξηγούσε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη, σχετικούς με προσωπικές δυσκολίες που τον απασχολούσαν το τελευταίο διάστημα.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν επίσης ότι ο 58χρονος είχε μειώσει τον τελευταίο καιρό τις κοινωνικές του επαφές.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαφωτίσουν πλήρως τις συνθήκες και τα αίτια της τραγωδίας.

