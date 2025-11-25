Δύσκολες ώρες για τον Αντύπα: «Κουράστηκες… σε καταλαβαίνω, φίλε μου»

Σπαρακτικός αποχαιρετισμός στον επί 17 χρόνια φίλο του

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Με αυτό το χιουμοριστικό βιντεάκι, ο Αντύπας κι η Κέλλυ Κελεκίδου ανακοίνωσαν το περασμένο καλοκαίρι τη συνεργασία τους
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βαρύ πένθος βιώνει ο τραγουδιστής Αντύπας, καθώς έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο αγαπημένους και πιστούς ανθρώπους της επαγγελματικής και προσωπικής του πορείας.

Ο δημοφιλής ερμηνευτής αποχαιρέτησε δημόσια τον φίλο και συνεργάτη του, με ένα μήνυμα που αποτυπώνει τη βαθιά θλίψη αλλά και την ακατάλυτη σχέση που τους ένωνε.

Τελικά τι σκέφτεται όταν οδηγεί ο Αντύπας; Προτιμά Ρέμο ή Οικονομόπουλο;

Η απώλεια αυτή φαίνεται πως άφησε ένα μεγάλο κενό στη ζωή του τραγουδιστή, ο οποίος μιλά με λόγια καρδιάς για έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα του για σχεδόν δύο δεκαετίες. 

«Κουράστηκες… σε καταλαβαίνω, φίλε μου» – Ο αποχαιρετισμός που ραγίζει καρδιές

Στο συγκινητικό του κείμενο, ο τραγουδιστής γρλαφει: «Έφυγες Κωστάκη μου, για μακρύ ταξίδι… Κουράστηκες, το ξέρω… Σε καταλαβαίνω φίλε μου! 17 ολόκληρα χρόνια μαζί… Εκεί πάντα, έτοιμος, μάχιμος, ακόμα και στα μεγάλα ταξίδια με το αεροπλάνο… που τόσο φοβόσουν, όπως κι εγώ. Ποτέ δε μου αρνήθηκες!»

Συγκλονισμένος ο τραγουδιστής Αντύπας

«Αφήνεις αποτύπωμα, αδελφέ μου» – Μια σχέση ζωής

Ο ταλαντούχος τραγουδιστής  κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο «αποτύπωμα» που αφήνει πίσω του ο αγαπημένος του φίλος: «Αφήνεις αποτύπωμα, Κωστάκη μου! Σ’ αγαπώ, θα μου λείπεις πάντοτε, αδελφέ μου…»

Οι κοινές στιγμές και ο «μοναδικός ήχος» που θα τον συνοδεύει

Η αναφορά του Αντύπα στον «μοναδικό ήχο» του φίλου του είναι ίσως η πιο ποιητική στιγμή του κειμένου. Μιλά για ένα στοιχείο που αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς τους, αλλά και της καθημερινότητάς τους.

Αντύπας: Η συνομιλία με τον Βασίλη Καρρά λίγο πριν φύγει από τη ζωή

«Πάντοτε θα με ακολουθεί ο μοναδικός ήχος σου!!!» γράφει, υποδηλώνοντας ότι όσοι εργάστηκαν κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο γνώριζαν καλά την επίδρασή του στο περιβάλλον και στην πορεία του τραγουδιστή.

Ένας τελευταίος αποχαιρετισμός: «Καλό παράδεισο»

Το μήνυμά του ολοκληρώνεται με μια συγκινητική ευχή: «Καλό παράδεισο»

Η ανάρτηση του Αντύπα έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης. Θαυμαστές, συνεργάτες και φίλοι σχολιάζουν με συγκίνηση, αναδεικνύοντας πόσο αγαπητός και σημαντικός ήταν ο άνθρωπος που έφυγε.

 

ΑΝΤΥΠΑΣ
