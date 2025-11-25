Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση από σήμερα με ισχυρές καταιγίδες

Στο επίκεντρο και πάλι οι περιοχές που επλήγησαν από κακοκαιρία

Ελλαδα
Πρόγνωση του καιρού για σήμερα 25/11 - Βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα ραγδαία επιδείνωση του καιρού αναμένεται τις επόμενες ώρες με μεγάλα ύψη βροχής να αναμένεται να πλήξουν περιοχές που ήδη επηρεάστηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου εξέφρασε την ανησυχία της, καθώς τα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι θα πέσουν περίπου 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα σε περιοχές, όπως η Κέρκυρα, που έχει ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές.

Σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, το οποίο προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στη βορειοδυτική Ελλάδα και από αύριο σε όλη τη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο. 

Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρή κακοκαιρία από αύριο με βροχές και καταιγίδες

Τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν στα δυτικά το Σάββατο και στα ανατολικά την Κυριακή. 

Η Πολιτική Προστασία, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κακοκαιρίας και να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών. 

Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να παρακολουθούν τις τελευταίες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες για τη δική τους προστασία.

Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από αύριο - Έπεσαν τα πρώτα χιόνια

Σήμερα Τρίτη αναμένονται βροχές στη δυτική και τη νότια Ελλάδα και το Αιγαίο, ωστόσο οι καταιγίδες είναι εντοπισμένες στο βόρειο Ιόνιο.

Την Τετάρτη οι καταιγίδες ουσιαστικά θα επεκταθούν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Αναμένοντας όμως έντονα φαινόμενα και στα βόρεια, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Την Πέμπτη και τη Παρασκευή το σύστημα βαραίνει και επιδεινώνεται η κατάσταση με θυελλώδεις νοτιάδες στα 8 μποφόρ. Το σύστημα θα κινηθεί ανατολικά και θα πληθύνουν και οι περιοχές με τα έντονα φαινόμενα. Ανάμεσα στις περιοχές που θα επηρεαστούν θα είναι είναι η Δυτική Ελλάδα. Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες τόσο στα δυτικά, όσο και στην Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο.

Κολυδάς: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

Από το βράδυ της Τετάρτης αλλά και την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχουμε τοπικές καταιγίδες και στην Αττική.

Το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί στα δυτικά και την Κυριακή στην υπόλοιπη χώρα.

Καιρός: Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Κακοκαιρία «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα: Μπαράζ 112 σε Γιάννενα, Άρτα & Πρέβεζα

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι:

  • Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο:

  • Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
  • Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
  • Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
  • Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:

  • Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
  • Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
  • Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
  • Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
  • Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
  • Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).
  • Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
  • Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
  • Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

