Κολυδάς: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

Νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες αναμένεται εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι περιοχές που έχουν ήδη πληγεί στην Ήπειρο, καθώς από την Τρίτη η κατάσταση αναμένεται να γίνει πάλι δύσκολη, όπως προειδοποίησε ο Θοδωρής Κολυδάς, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου.

Η Ήπειρος «μετρά τις πληγές της» με αποκομμένα χωριά, ζημιές σε υποδομές, σπίτια χωρίς ρεύμα και σε πολλές περιπτώσεις με κατεστραμμένο το δίκτυο ύδρευσης.Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι καλός, και θα μπορούν να γίνουν κάποιες εργασίες για να αποκατασταθούν βασικά προβλήματα στην περιοχή.

Βιβλική καταστροφή στα Τζουμέρκα / Εικόνες από drone Star

Ωστόσο, από την Τρίτη ξεκινούν νέες βροχοπτώσεις, και θα επηρεαστούν οι ίδιες περιοχές - και κυρίως ο νομός Ιωαννίνων, ο νομός Άρτας καθώς και η Θεσπρωτία.

Επιπλέον, όπως σημείωσε ο γνωστός μετεωρολόγος, την Τρίτη χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στην Κέρκυρα όπως και τα Διαπόντια Νησιά, που φαίνεται να επηρεάζονται από μεγάλα ύψη βροχής.

Εξάλλου, ο Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε σε ποιες άλλες περιοχές θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Όπως είπε, από την Τετάρτη το νέο κύμα κακοκαιρίας κατεβαίνει και νοτιότερα, και συγκεκριμένα επηρεάζονται η Ευρυτανία, η Αιτωλοακαρνανία και η Δυτική Πελοπόννησος. Μετά την Πέμπτη θα έχουμε αρκετές βροχές στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του Βόρειου και του Ανατολικού Αιγαίου.

Σε γενικές γραμμές, μέχρι το τέλος της εβδομάδας φαίνεται να έχουμε γύρω στα 100-150 χιλιοστά βροχής, όπως φαίνεται και στο σχετικό χάρτη, δηλαδή πολύ πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Δεν αποκλείεται τοπικά, στην περιοχή του Βορείου Ιονίου, - Κέρκυρα και Διαπόντια Νησιά-, να ξεπεράσουμε ίσως τα 200 χιλιοστά βροχής. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι είναι αρκετά επικίνδυνα τα πράγματα για πλημμυρικά φαινόμενα.