Κολυδάς: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

«Καμπανάκι» για νέα ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Ήπειρο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.11.25 , 22:41 Μέτρα για τη στήριξη της στρατιωτικής οικογένειας ανακοίνωσε ο Δένδιας
23.11.25 , 22:28 Τα Φαντάσματα: «Ήρθε η νύφη, θα γίνει γάμος!»
23.11.25 , 22:13 Τα Φαντάσματα: «Δεν πρέπει τίποτα να πέσει στα χέρια των εχθρών!»
23.11.25 , 22:11 Τα Φαντάσματα: Το ξέφρενο πάρτι της Μαρίνας και του Χάρη στο αρχοντικό
23.11.25 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 23/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 1.700.000 ευρώ
23.11.25 , 21:50 Μάρκο Ρούμπιο: Πολύ μεγάλη πρόοδος στις συζητήσεις για την Ουκρανία
23.11.25 , 21:00 Κολυδάς: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»
23.11.25 , 20:00 Honda: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε τα ADV350 και PCX125
23.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Μπορείς να μαντέψεις τα συνώνυμα;
23.11.25 , 19:00 Μητσοτάκης: Ψήφισε μαζί με τον γιο του στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ
23.11.25 , 18:15 Η αντιπρόταση των Ευρωπαίων στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία
23.11.25 , 17:31 Σου αρέσει το cheesecake; Δες μερικές διαφορετικές συνταγές
23.11.25 , 17:22 Eπίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι: «Καμία ευγνωμοσύνη από την ηγεσία της Ουκρανίας»
23.11.25 , 17:10 Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Όταν χώρισαν οι γονείς μου ταρακουνήθηκε ο κόσμος μου»
23.11.25 , 16:48 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 24/11/2025 – 30/11/2025
Αύξηση στους μισθούς εκπαιδευτικών - Ποιοι κερδίζουν 60€ τον μήνα
Κολυδάς: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Άντα Λιβιτσάνου: «Δε θέλω να κάνω εξωσωματική, αισθάνομαι φόβο»
Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι της!
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Όταν χώρισαν οι γονείς μου ταρακουνήθηκε ο κόσμος μου»
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
Συγκλονίζει η εγγονή του Κένεντι: «Έχω μόνο έναν χρόνο ζωής»
Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες έπεσαν από μπαλκόνι και τραυματίσθηκαν
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες αναμένεται εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι περιοχές που έχουν ήδη πληγεί στην Ήπειρο, καθώς από την Τρίτη η κατάσταση αναμένεται να γίνει πάλι δύσκολη, όπως προειδοποίησε ο Θοδωρής Κολυδάς, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου.

Τζουμέρκα: Δραματική διάσωση πυροσβέστη που παρασύρθηκε από τα νερ

Η Ήπειρος «μετρά τις πληγές της» με αποκομμένα χωριά, ζημιές σε υποδομές, σπίτια χωρίς ρεύμα και σε πολλές περιπτώσεις με κατεστραμμένο το δίκτυο ύδρευσης.Τη Δευτέρα, ο καιρός θα  είναι καλός, και θα μπορούν να γίνουν κάποιες εργασίες για να αποκατασταθούν βασικά προβλήματα στην περιοχή.

Κολυδάς: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

Βιβλική καταστροφή στα Τζουμέρκα / Εικόνες από drone Star 

Ωστόσο, από την Τρίτη ξεκινούν νέες βροχοπτώσεις, και θα επηρεαστούν οι ίδιες περιοχές - και κυρίως ο νομός Ιωαννίνων, ο νομός Άρτας καθώς και η Θεσπρωτία.

Κολυδάς: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

Επιπλέον, όπως σημείωσε ο γνωστός μετεωρολόγος, την Τρίτη χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στην Κέρκυρα όπως και τα Διαπόντια Νησιά, που φαίνεται να επηρεάζονται από μεγάλα ύψη βροχής. 

Εξάλλου, ο Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε σε ποιες άλλες περιοχές θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Όπως είπε, από την Τετάρτη το νέο κύμα κακοκαιρίας κατεβαίνει και νοτιότερα, και συγκεκριμένα επηρεάζονται η Ευρυτανία, η Αιτωλοακαρνανία και η Δυτική Πελοπόννησος. Μετά την Πέμπτη θα έχουμε αρκετές βροχές στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του Βόρειου και του Ανατολικού Αιγαίου.

Εκτεταμένες οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Ήπειρο

Σε γενικές γραμμές, μέχρι το τέλος της εβδομάδας φαίνεται να έχουμε γύρω στα 100-150 χιλιοστά βροχής, όπως φαίνεται και στο σχετικό χάρτη, δηλαδή πολύ πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Δεν αποκλείεται τοπικά, στην περιοχή του Βορείου Ιονίου,  - Κέρκυρα και Διαπόντια Νησιά-, να ξεπεράσουμε ίσως τα 200 χιλιοστά βροχής. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι είναι αρκετά επικίνδυνα τα πράγματα για πλημμυρικά φαινόμενα.

Κολυδάς: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΛΥΔΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top