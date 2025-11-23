Μέτρα για τη στήριξη της στρατιωτικής οικογένειας ανακοίνωσε ο Δένδιας

Τα μέτρα που εξήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας

23.11.25 , 22:41 Μέτρα για τη στήριξη της στρατιωτικής οικογένειας ανακοίνωσε ο Δένδιας
Σε μια σειρά μέτρων για τη στρατιωτική οικογένεια αναφέρθηκε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σε εκδήλωση του ΓΕΕΘΑ στο Μέγαρο Μουσικής.

Όπως τόνισε ο Κώστας Συμεωνίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο Νίκος Δένδιας εκτός από το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αναφέρθηκε στη δωρεάν στέγη για όσους στρατιωτικούς παίρνουν μετάθεση με τις νέες κατοικίες που ήδη φτιάχνονται, στη δημιουργία μιας νέας διοίκησης Κέντρου Εφοδιασμού Μονάδων, στη φροντίδα για τα παιδιά των στρατιωτικών και στην ενίσχυση της μητρότητας με την κατασκευή μιας νέας Μαιευτικής Κλινικής στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Ενισχύονται επίσης τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Θα υπάρχει ακόμα μέριμνα για τους ηλικιωμένους αποστράτους και τα άτομα με αναπηρία, όπως και υπηρεσιακές διευκολύνσεις με χορήγηση ειδικών γονικών αδειών, μειωμένο ωράριο εργασίας και συνυπηρέτηση συζύγων στρατιωτικών.  

«Δεν είναι μόνο τα στελέχη που υπερασπίζονται την Κυριαρχία και τα Κυριαρχικά Δικαιώματα της Πατρίδας μας. Είναι και οι οικογένειες. Σηκώνουν βάρη τα οποία δεν είναι πάντα ορατά. Οι οικογένειες είναι οι στρατιώτες, οι ναύτες, οι αεροπόροι, χωρίς στολή, χωρίς βαθμούς, χωρίς παράσημα, που υπηρετούν όμως το ίδιο, στη σκιά», επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

