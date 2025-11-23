Τα Φαντάσματα: Το ξέφρενο πάρτι της Μαρίνας και του Χάρη στο αρχοντικό

Η Μαρίνα και ο Χάρης έπειτα από μία ξέφρενη βραδιά σε ένα πολύ μεγάλο πάρτι, ξυπνούν με έντονο πονοκέφαλο και συνειδητοποιούν ότι πρέπει να ετοιμάσουν γρήγορα το σπίτι για να το δείξουν σε μια διοργανώτρια γάμων.

Η Μαρίνα και ο Χάρης, έπειτα από μία ξέφρενη βραδιά, αντικρύζουν ένα χάος στο σπίτι τους

Πηγαίνοντας στο σαλόνι του αρχοντικού βρίσκονται μπροστά σε ένα χάος! Παντού άδεια μπουκάλια άδεια και άνθρωποι που κοιμούνται στα έπιπλά τους! Ο Χάρης, θυμήθηκε ότι όταν έφυγαν από το τελευταίο μπαρ, προσκάλεσαν κόσμο στο σπίτι και συνέχισαν εκεί το πάρτι, χορεύοντας και διασκεδάζοντας έως το πρωί.

Τα φαντάσματα διασκέδασαν στο πάρτι του Χάρη και της Μαρίνας

Μαζί και τα Φαντάσματα, τα οποία διασκέδασαν με την ψυχή τους!

Παρόλα αυτά, ο χρόνος τους πιέζει, αφού από στιγμή σε στιγμή καταφτάνει η διοργανώτρια γάμων για να δει το σπίτι, ενώ αμέσως μετά τη διοργανώτρια, θα έρθει να δει το αρχοντικό και μια μέλλουσα νύφη.

Θα προλάβουν να τα έχουν όλα στην εντέλεια για τα ραντεβού τους;

