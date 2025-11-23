Τα Φαντάσματα: Το ξέφρενο πάρτι της Μαρίνας και του Χάρη στο αρχοντικό

Θα προλάβουν να ετοιμάσουν το σπίτι προτού έρθει η διοργανώτρια γάμων;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.11.25 , 22:41 Μέτρα για τη στήριξη της στρατιωτικής οικογένειας ανακοίνωσε ο Δένδιας
23.11.25 , 22:28 Τα Φαντάσματα: «Ήρθε η νύφη, θα γίνει γάμος!»
23.11.25 , 22:13 Τα Φαντάσματα: «Δεν πρέπει τίποτα να πέσει στα χέρια των εχθρών!»
23.11.25 , 22:11 Τα Φαντάσματα: Το ξέφρενο πάρτι της Μαρίνας και του Χάρη στο αρχοντικό
23.11.25 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 23/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 1.700.000 ευρώ
23.11.25 , 21:50 Μάρκο Ρούμπιο: Πολύ μεγάλη πρόοδος στις συζητήσεις για την Ουκρανία
23.11.25 , 21:00 Κολυδάς: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»
23.11.25 , 20:00 Honda: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε τα ADV350 και PCX125
23.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Μπορείς να μαντέψεις τα συνώνυμα;
23.11.25 , 19:00 Μητσοτάκης: Ψήφισε μαζί με τον γιο του στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ
23.11.25 , 18:15 Η αντιπρόταση των Ευρωπαίων στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία
23.11.25 , 17:31 Σου αρέσει το cheesecake; Δες μερικές διαφορετικές συνταγές
23.11.25 , 17:22 Eπίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι: «Καμία ευγνωμοσύνη από την ηγεσία της Ουκρανίας»
23.11.25 , 17:10 Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Όταν χώρισαν οι γονείς μου ταρακουνήθηκε ο κόσμος μου»
23.11.25 , 16:48 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 24/11/2025 – 30/11/2025
Αύξηση στους μισθούς εκπαιδευτικών - Ποιοι κερδίζουν 60€ τον μήνα
Κολυδάς: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Άντα Λιβιτσάνου: «Δε θέλω να κάνω εξωσωματική, αισθάνομαι φόβο»
Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι της!
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Όταν χώρισαν οι γονείς μου ταρακουνήθηκε ο κόσμος μου»
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
Συγκλονίζει η εγγονή του Κένεντι: «Έχω μόνο έναν χρόνο ζωής»
Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες έπεσαν από μπαλκόνι και τραυματίσθηκαν
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαρίνα και ο Χάρης έπειτα από μία ξέφρενη βραδιά σε ένα πολύ μεγάλο πάρτι, ξυπνούν με έντονο πονοκέφαλο και συνειδητοποιούν ότι πρέπει να ετοιμάσουν γρήγορα το σπίτι για να το δείξουν σε μια διοργανώτρια γάμων.

Τα Φαντάσματα: Η Καλλιρόη αρχίζει να βλέπει τον Χάρη με άλλο... μάτι!

Η Μαρίνα και ο Χάρης έπειτα από μία ξέφρενη βραδιά, αντικρύζουν ένα χάος στο σπίτι τους

Η Μαρίνα και ο Χάρης, έπειτα από μία ξέφρενη βραδιά, αντικρύζουν ένα χάος στο σπίτι τους

Πηγαίνοντας στο σαλόνι του αρχοντικού βρίσκονται μπροστά σε ένα χάος! Παντού άδεια μπουκάλια άδεια και άνθρωποι που κοιμούνται στα έπιπλά τους! Ο Χάρης, θυμήθηκε ότι όταν έφυγαν από το τελευταίο μπαρ, προσκάλεσαν κόσμο στο σπίτι και συνέχισαν εκεί το πάρτι, χορεύοντας και διασκεδάζοντας έως το πρωί.

Τα Φαντάσματα: «Βαγγελίστρα μου φωτιά, φωτιά» ουρλιάζει η Μπήλιω!

Τα φαντάσματα διασκέδασαν στο πάρτι του Χάρη και της Μαρίνας

Τα φαντάσματα διασκέδασαν στο πάρτι του Χάρη και της Μαρίνας

Μαζί και τα Φαντάσματα, τα οποία διασκέδασαν με την ψυχή τους!

Παρόλα αυτά, ο χρόνος τους πιέζει, αφού από στιγμή σε στιγμή καταφτάνει η διοργανώτρια γάμων για να δει το σπίτι, ενώ αμέσως μετά τη διοργανώτρια, θα έρθει να δει το αρχοντικό και μια μέλλουσα νύφη. 

Θα προλάβουν να τα έχουν όλα στην εντέλεια για τα ραντεβού τους;

Δείτε τα επεισόδια της σειράς Τα Φαντάσματα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
 |
ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ
 |
ΟΡΦΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top