Τα Φαντάσματα: Η Καλλιρόη αρχίζει να βλέπει τον Χάρη με άλλο... μάτι!

Η Μαρίνα και ο Χάρης περνούν μια ξέφρενη νύχτα σε ένα πολύ μεγάλο πάρτι. Το επόμενο πρωί, ξυπνούν με έντονο πονοκέφαλο και συνειδητοποιούν ότι πρέπει να ετοιμάσουν το σπίτι για να το δείξουν σε μια διοργανώτρια γάμων.

Ο χρόνος, που έχουν στη διάθεσή τους, δεν είναι αρκετός και η ώρα του ραντεβού πλησιάζει. Τα πράγματα γίνονται ακόμη δυσκολότερα, διότι αμέσως μετά τη διοργανώτρια, θα έρθει να δει το σπίτι και μια μέλλουσα νύφη.

Ο Γεράσιμος εξακολουθεί να τρέφει ελπίδες για ένα πιθανό ρομαντικό ειδύλλιο, ανάμεσα σε εκείνον και στη Μαρίνα. Η Καλλιρρόη αρχίζει να βλέπει τον Χάρη, με διαφορετικό μάτι.

Όταν η διοργανώτρια του γάμου φτάνει και αντικρύζει τον κήπο του αρχοντικού, ο οποίος είναι σε άθλια κατάσταση, τους ανακοινώνει ότι πρέπει να είναι έτοιμος μέχρι το απόγευμα, για να τον δει η νύφη.

Στην προσπάθειά τους να σουλουπώσουν τον κήπο όσο πιο γρήγορα γίνεται, δεν υπολογίζουν ότι θα πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι με κάποια πολύ καλά θαμμένα μυστικά…



Συμμετέχουν: Ελεάνα Στραβοδήμου, Νεφέλη Μαϊστράλη, Βασίλης Σάφος, Γιάννης Λατουσάκης, Κατερίνα Λάττα, Αυγουστίνος Κούμουλος.

Tα Κυριακάτικα βράδια μας στο Star στοιχειώνουν… Τα Φαντάσματα!



Στην εβδομαδιαία κωμική σειρά πρωταγωνιστούν ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου, την οποία απολαμβάνουμε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική κωμωδία.

Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι ξεχωριστοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης.



Υπόθεση σειράς

Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) κι η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) είναι ένα νεαρό ζευγάρι, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όταν η Μαρίνα ενημερώνεται ότι μία μακρινή της θεία, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε, έφυγε από τη ζωή και της κληροδότησε ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά, βλέπει μία λύση στα προβλήματά τους να αχνοφαίνεται. Μαζί με τον Χάρη μετακομίζουν στο αρχοντικό, αλλά σύντομα θα διαπιστώσουν ότι... δεν είναι μόνοι σε αυτό.

Για την ακρίβεια, το αρχοντικό είναι στοιχειωμένο, και κατοικείται από εννέα θεότρελα φαντάσματα, από κάθε εποχή και στροφή της ιστορίας, αρχαίας και σύγχρονης, τα οποία ενοικούν σε αυτό διά μέσου των αιώνων, ενώ και το υπόγειό του περιλαμβάνει εκπλήξεις... Η άφιξη των απρόσκλητων επισκεπτών δε θα αρέσει καθόλου στους μόνιμους ενοίκους της έπαυλης, οι οποίοι θα βαλθούν να τους ξεφορτωθούν με κάθε τρόπο!

Τα πράγματα, ωστόσο, θα περιπλακούν απροσδόκητα όταν η Μαρίνα, μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι, θα διαπιστώσει ότι... μπορεί να δει, να ακούσει, ακόμη και να συνομιλήσει με τα φαντάσματα του σπιτιού! Ένα σουρεαλιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, συμπτώσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων θα ξεδιπλωθεί, καθώς θα προσπαθήσει να πείσει τον Χάρη για την ύπαρξη των... ιδιαίτερων συγκατοίκων τους, αλλά και να ανταποκριθούν μαζί στη μεγαλύτερη πρόκληση: πώς θα τα βγάλουν πέρα με… Τα Φαντάσματα;

Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες.

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας, ο εξαιρετικός Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η έμπειρη Αμαλία Γιαννίκου.

