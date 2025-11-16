Τα Φαντάσματα έχουν ερωτικές φαντασιώσεις - Δείτε το trailer

Αναβρασμός επικρατεί στο αρχοντικό, με τη Μαρίνα και τον Χάρη να προετοιμάζονται πυρετωδώς για μια ειδική περίσταση.

«Πρέπει μέχρι σήμερα το απόγευμα να μαζέψουμε τον κήπο για μια δεξίωση γάμου», ακούγεται να λέει η Μαρίνα στο trailer του νέου επεισοδίου της σειράς «Τα Φαντάσματα», που θα μεταδοθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 21:00, μέσα από τη συχνότητα του Star.

Η Καλλιρρόη έχει χάσει το μυαλό της, και η αιτία είναι ο Χάρης, τον οποίο έχει αρχίσει να βλέπει με άλλο μάτι. «Η τορνευτή πλάτη του. Το ωραίο, εύθραυστο κορμί του. Ουλαλα», σχολιάζει, παρατηρώντας τον να βγάζει το φανελάκι του και να μένει ημίγυμνος.

Τα Φαντάσματα: Η Καλλιρρόη βλέπει τον Χάρη ημίγυμνο και ξεσπά σε επιφωνήματα θαυμασμού

Δεν είναι μόνο η καρδιά της Καλλιρόης που έχει «ξυπνήσει», αλλά και του ρομαντικού ποιητή, Γεράσιμου, ο οποίος έχει ερωτικές φαντασιώσεις με τη Μαρίνα.

Στο σπίτι γίνεται πάρτι, ωστόσο ένα αποκαλυπτικό περιστατικό φέρνει σε άβολη θέση το ζευγάρι. «Τέλος, δεν αντέχω άλλο. Φύγετε όλοι», φωνάζει η Μαρίνα και αμέσως οι αόρατοι συγκάτοικοί της, που εποπτεύουν την κάθε τους κίνηση, γίνονται... καπνός.

