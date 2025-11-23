Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι της!

Η γνωστή παρουσιάστρια μπήκε σε εορταστικό κλίμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.11.25 , 13:04 Eλβετικό φράγκο: Γιατί οι δανειολήπτες θα πρέπει να κρατούν μικρό καλάθι
23.11.25 , 12:52 Metron Analysis: 1 στους 4 Έλληνες θέλει όπλο στο σπίτι!
23.11.25 , 12:32 Χατζηδάκης: Σε λίγες ημέρες οι ενισχύσεις σε αγρότες -κτηνοτρόφους
23.11.25 , 12:24 IQ 160: Ο Καλατζής επιστρέφει στην υπηρεσία, η Δάφνη... αποχωρεί
23.11.25 , 11:50 Τα Φαντάσματα: Η Καλλιρόη αρχίζει να βλέπει τον Χάρη με άλλο... μάτι!
23.11.25 , 11:22 Κωνσταντίνος Αργυρός: Στη Νέα Υόρκη για συναυλία με τη σύζυγο & τον γιο του
23.11.25 , 10:36 Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι της!
23.11.25 , 10:27 Μητσοτάκης: Από αύριο τα 250 ευρώ σε συνταξιούχους!
23.11.25 , 10:21 Τουλάχιστον 90 νεκροί από πλημμύρες στο Βιετνάμ!
23.11.25 , 10:01 Εσωκομματικές εκλογές σήμερα στη ΝΔ ενόψει Συνεδρίου
23.11.25 , 09:42 TractioN: Πρεμιέρα της 9ης σεζόν στο Star με τους Κώστα και Μάνο Στεφανή
23.11.25 , 09:08 Διάσημοι που ανήκουν στο ζώδιο του Τοξότη
23.11.25 , 09:05 smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους
23.11.25 , 09:03 Ειρήνη Σκλήβα: Η κούκλα κόρη της και το δύσκολο διαζύγιο
23.11.25 , 08:52 Ολλανδία: Διακοπή εναέριας κυκλοφορίας σε αεροδρόμιο λόγω πλήθους drones!
Ειρήνη Σκλήβα: Η κούκλα κόρη της και το δύσκολο διαζύγιο
Μητσοτάκης: Από αύριο τα 250 ευρώ σε συνταξιούχους!
Αύξηση στους μισθούς εκπαιδευτικών - Ποιοι κερδίζουν 60€ τον μήνα
Συγκλονίζει η εγγονή του Κένεντι: «Έχω μόνο έναν χρόνο ζωής»
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι της!
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Πού βρίσκονται και τι κάνουν σήμερα οι «σατανιστές της Παλλήνης»
Metron Analysis: 1 στους 4 Έλληνες θέλει όπλο στο σπίτι!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Δείτε το story που δημοσίευσε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στο Instagram με το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο στόλισε στο σαλόνι της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι πιο όμορφες γιορτές του χρόνου πλησιάζουν και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποφάσισε να μπει σε χριστουγεννιάτικο πνεύμα, στολίζοντας ένα υπέροχο δέντρο στο σαλόνι του σπιτιού της.

Σπυροπούλου: Με Chanel γαλότσες και τσάντα Hermes στη Βενετία

Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους followers της τη στιγμή αυτή, δημοσιεύοντας ένα story χθες, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, από το πανέμορφο στολισμένο δέντρο, στο οποίο βρίσκεται ενδιάμεσα ένα τρενάκι, εμπλουτίζοντας το βίντεο με την κατάλληλη χριστουγεννιάτικη μουσική.

Στιγμιότυπο από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου

Στιγμιότυπο από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου / Instagram.com

Πλέον, μετρώντας αντίστροφα για τις γιορτές των Χριστουγέννων, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ανυπομονεί να περάσει τις πιο παραμυθένιες γιορτές του χρόνου μαζί με το σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλου και τους δύο γιους τους, Βλάσση και Βασίλη.  

 

 

Η ίδια εξακολουθεί να απέχει από την τηλεόραση, έχοντας επικεντρωθεί αποκλειστικά στην οικογένειά της, ενώ σε πρόσφατες δηλώσεις της είχε αναφέρει ότι: «Δεν ξέρω, θέλω να επιστρέψω. Πάλι τα ίδια θα λέμε; Μέσα στο καλοκαίρι δεν είχα συζητήσεις. Πριν από το καλοκαίρι είχα δεχτεί τηλεφωνήματα, μετά βάλαμε μία άνω τελεία σ΄ αυτά που είχαμε πει και στις δικές μου σκέψεις. Θα δούμε τώρα», επιβεβαιώνοντας ότι θα ήθελε να επιστρέψει στον χώρο της τηλεόρασης όταν θα είναι έτοιμη και σε θέση να μπορέσει να αφιερώσει χρόνο στο επόμενο επαγγελματικό της βήμα.

Δείτε τις φωτογραφίες από το στιλισμένο σπίτι της που δημοσίευσε στο Instagram:

Στιγμιότυπο από το Χριστουγεννιάτικο στολισμό της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου

Στιγμιότυπο από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου

Στιγμιότυπο από τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου

Φωτογραφίες: Instagram.com

Πρόσφατα, η αγαπημένη παρουσιάστρια ταξίδεψε σε έναν αγαπημένο της προρισμό, τη Βενετία και μοιράστηκε στα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμές από τις βόλτες της στα ρομαντικά κανάλια, καθώς και άλλα εντυπωσιακά μέρη που επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί. 

Δείτε φωτογραφίες της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου από τη Βενετία:

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top