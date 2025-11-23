Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι της!

Δείτε το story που δημοσίευσε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στο Instagram με το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο στόλισε στο σαλόνι της

Οι πιο όμορφες γιορτές του χρόνου πλησιάζουν και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποφάσισε να μπει σε χριστουγεννιάτικο πνεύμα, στολίζοντας ένα υπέροχο δέντρο στο σαλόνι του σπιτιού της.

Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους followers της τη στιγμή αυτή, δημοσιεύοντας ένα story χθες, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, από το πανέμορφο στολισμένο δέντρο, στο οποίο βρίσκεται ενδιάμεσα ένα τρενάκι, εμπλουτίζοντας το βίντεο με την κατάλληλη χριστουγεννιάτικη μουσική.

Στιγμιότυπο από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου / Instagram.com

Πλέον, μετρώντας αντίστροφα για τις γιορτές των Χριστουγέννων, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ανυπομονεί να περάσει τις πιο παραμυθένιες γιορτές του χρόνου μαζί με το σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλου και τους δύο γιους τους, Βλάσση και Βασίλη.

Η ίδια εξακολουθεί να απέχει από την τηλεόραση, έχοντας επικεντρωθεί αποκλειστικά στην οικογένειά της, ενώ σε πρόσφατες δηλώσεις της είχε αναφέρει ότι: «Δεν ξέρω, θέλω να επιστρέψω. Πάλι τα ίδια θα λέμε; Μέσα στο καλοκαίρι δεν είχα συζητήσεις. Πριν από το καλοκαίρι είχα δεχτεί τηλεφωνήματα, μετά βάλαμε μία άνω τελεία σ΄ αυτά που είχαμε πει και στις δικές μου σκέψεις. Θα δούμε τώρα», επιβεβαιώνοντας ότι θα ήθελε να επιστρέψει στον χώρο της τηλεόρασης όταν θα είναι έτοιμη και σε θέση να μπορέσει να αφιερώσει χρόνο στο επόμενο επαγγελματικό της βήμα.

Δείτε τις φωτογραφίες από το στιλισμένο σπίτι της που δημοσίευσε στο Instagram:

Φωτογραφίες: Instagram.com

Πρόσφατα, η αγαπημένη παρουσιάστρια ταξίδεψε σε έναν αγαπημένο της προρισμό, τη Βενετία και μοιράστηκε στα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμές από τις βόλτες της στα ρομαντικά κανάλια, καθώς και άλλα εντυπωσιακά μέρη που επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί.

Δείτε φωτογραφίες της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου από τη Βενετία: