Βαρύ πένθος για τον Νίκο Χαρδαλιά μετά την απώλεια του πατέρα του

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, καθώς ο πατέρας του, Γιώργος Χαρδαλιάς, πέθανε το πρωί της 21ης Νοεμβρίου, σε ηλικία 92 ετών.

«Πατέρα μου, ήσουν το πρώτο μου λιμάνι, η σταθερή μου πυξίδα… Τώρα θα λείπεις, η καρδιά μου θα βαραίνει, μα το αποτύπωμά σου θα λάμπει πάντα μέσα της», ανέφερε ο περιφερειάρχης σε ένα συγκινητικό του μήνυμα. «Καλό σου ταξίδι, Πατέρα μου. Θα είσαι για πάντα η πιο γλυκιά σκιά δίπλα στο κάθε βήμα μου. Μέχρι να ξαναβρεθούμε».

Nίκος Χαρδαλιάς: Την Τρίτη το «τελευταίο αντίο» στον πατέρα του, Γιώργο Χαρδαλιά

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο περιφερειάρχης Αττικής, η κηδεία του πατέρα του θα γίνει την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στις 10:30, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρέα, ενώ μετά την εξόδιο ακολουθία, η οικογένεια του θα τον συνοδέψει στην Αμφιλοχία, όπου στο Κοιμητήριο της πόλης, δίπλα στην Εκκλησία του Ταξιάρχη στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί η ταφή του, όπως ήταν η τελευταία του επιθυμία.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Χαρδαλιά για το «τελευταίο αντίο» στον πατέρα του:

«Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στις 10:30, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρέα αποχαιρετάμε τον αγαπημένο μας Πατέρα.

Μετά την εξόδιο ακολουθία θα τον συνοδέψουμε στην λατρεμένη του Αμφιλοχία, την γαλήνια πύλη του Αμβρακικού (όπως με υπερηφάνια την αποκαλούσε), όπου εκεί στο Κοιμητήριο της πόλης, δίπλα στην Εκκλησιά του Ταξιάρχη στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί η ταφή του, όπως άλλωστε ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Ο Πατέρας μας ήθελε να ταφεί δίπλα στον πατέρα του και παππού μας Νίκο και να ξεκουραστεί στην γη της Αιτωλοακαρνανίας που τόσο αγάπησε από τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια.

Η σορός του Πατέρα μας θα βρίσκεται στον Ναό από τις 9:30 το πρωί για όσους αγαπημένους μας φίλους και συγγενείς θα ήθελαν να ανάψουν ένα κερί στην μνήμη του και να τον αποχαιρετήσουν».