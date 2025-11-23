Μάρκο Ρούμπιο: Πολύ μεγάλη πρόοδος στις συζητήσεις για την Ουκρανία

«Έχουμε ένα θεμελιώδες κείμενο» - Σε εξέλιξη οι συνομιλίες στη Γενεύη

STAR.GR
Κοσμος
Πρώτη Δημοσίευση: 23.11.25, 20:37
Η αντιπρόταση των Ευρωπαίων στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία / Βίντεο από κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star


Πρόοδο αναφέρουν η αμερικανική και η ουκρανική αντιπροσωπεία στις συνομιλίες στη Γενεύη.      

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο διαπραγματευτής του Κιέβου, Αντρίι Γερμάκ έκαναν λόγο για «θετική πρόοδο» στις εν εξελίξει συνομιλίες στη Γενεύη επί του «σχεδίου Τραμπ» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η αντιπρόταση των Ευρωπαίων στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Μάρκο Ρούμπιο: Αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας «πολύ γρήγορα»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» για την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας «πολύ γρήγορα».

«Κάναμε τρομερή πρόοδο εδώ ... έχουμε ένα βασικό κείμενο και κατά συνέπεια είμαι πολύ αισιόδοξος», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τα σημεία του σχεδίου και το καταφέραμε σήμερα», πρόσθεσε. «Υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει». 

Ορισμένα από τα εκκρεμή θέματα αφορούν το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ενωση, διευκρίνισε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ενώ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία είπε ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί. «Πρέπει αυτό να το πάμε στη ρωσική πλευρά...πρέπει να συμφωνήσουν μ' αυτό», είπε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε αισιόδοξος ότι «κάτι μπορεί να καταφέρουμε εδώ». «Κανένα από τα θέματα που δεν έχουν αποφασισθεί δεν είναι ανυπέρβλητο».

Τα βασικά σημεία της αντιπρότασης των Ευρωπαίων στο σχέδιο Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι έχουν υποβάλει τροποποιημένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για την Ουκρανία που μειώνει τις προτεινόμενες περικοπές στο μέγεθος των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων και περιορίζει τις εδαφικές παραχωρήσεις.

Το έγγραφο που ήλθε σε γνώση του Reuters συντάχθηκε για τις συνομιλίες της Γενεύης και προτείνει αριθμητικό όριο για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τις 800.000 σε καιρό ειρήνης, έναντι του ορίου των 600.000 που παρουσιάσθηκε στο ειρηνευτικό σχέδιο που εμφάνισαν οι ΗΠΑ.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο ορίζει επίσης ότι «διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές εδαφών θα εκκινήσουν από τη Γραμμή Επαφής», έναντι της εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου που όριζε εκ προοιμίου ότι ορισμένες περιοχές θα αναγνωρισθούν «de facto ρωσικές».

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση καταρτίσθηκε από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις του σχήματος E3 (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία), σύμφωνα με πληροφορημένη πηγή.

Eπίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι: «Καμία ευγνωμοσύνη από την ηγεσία της Ουκρανίας»

Η αντιπρόταση χρησιμοποιεί την αμερικανική πρόταση ως βάση, αλλά προχωρεί σημείο προς σημείο με προτάσεις για απαλείψεις ή τροποποιήσεις.

Προτείνει οι εγγυήσεις ασφαλείας που η Ουκρανία θα λάβει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αντίστοιχες με το Αρθρο 5 της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Σχετικά με τη χρήση των παγωμένων στη Δύση, και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προβλέπει: «Η Ουκρανία θα ανοικοδομηθεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά και μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα παραμείνουν παγωμένα μέχρις ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις καταστροφές», αναφέρεται στο κείμενο της αντιπρότασης.

Το αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε ότι 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν «σε μία υπό τις ΗΠΑ προσπάθεια ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία» και ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν το 50% των κερδών από το εγχείρημα.

Το αμερικανικό σχέδιο πρότεινε επίσης το υπόλοιπο να επενδυθεί σε ένα «ξεχωριστό αμερικανορωσικό επενδυτικό όχημα».

Ζελένσκι: Υπάρχουν ενδείξεις ότι το επιτελείο Τραμπ «μας ακούει»        

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι καλό που η Ουκρανία βρίσκεται σε διάλογο με  τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών και σημείωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το επιτελείο Τραμπ «μας ακούει».

«Σήμερα, συνεχίζονται οι συνομιλίες στην Ελβετία. Στην πράξη, οι ομάδες θα δουλέψουν κατά τη διάρκεια της νύxτας και θα υπάρξουν και άλλες πληροφορίες», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο βραδινό του μήνυμα.
 

ΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟ
 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΓΕΝΕΥΗ
 |
ΗΠΑ
