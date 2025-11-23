Honda: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε τα ADV350 και PCX125

Δείτε τις προσφορές και μέχρι πότε ισχύουν

Honda: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε τα ADV350 και PCX125
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 23.11.25, 18:00
Honda: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε τα ADV350 και PCX125
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Honda Motorcycles ανακοινώνει δύο νέες, ιδιαίτερα ανταγωνιστικές χειμερινές προωθητικές ενέργειες για τα δημοφιλή μοντέλα ADV350 και PCX125, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αξία που λαμβάνει ο τελικός πελάτης.

Το ADV350 παραμένει μια από τις κορυφαίες επιλογές στην κατηγορία Urban Adventure, συνδυάζοντας εμφάνιση, άνεση και καθημερινή πρακτικότητα. Προσφέρεται με δώρο προστατευτικά κάγκελα και προβολείς ομίχλης, συνολικής αξίας 540€.
Τα δύο αυτά premium αξεσουάρ ενισχύουν την προστασία, την εμφάνιση και τη χρηστικότητα του μοντέλου, προσφέροντας ακόμη πιο ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, ειδικά σε χειμερινές και αστικές συνθήκες.Ισχύει για ταξινομήσεις από 24/11 έως 31/12

Honda: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε τα ADV350 και PCX125
Το PCX125 συνεχίζει να ξεχωρίζει ως μια κορυφαία επιλογή για την αστική μετακίνηση, χάρη στον αποδοτικό κινητήρα, την πρακτικότητα και τον premium χαρακτήρα του.Το best seller Honda PCX125 συνοδεύεται από δωροεπιταγή αξίας 250€.Ο πελάτης μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για γνήσια αξεσουάρ Honda, lifestyle ρουχισμό Honda ή κράνος Kabuto, προσαρμόζοντας το PCX στις προσωπικές του ανάγκες και προτιμήσεις.Ισχύει για ταξινομήσεις από 24/11 έως 31/12

 

 

