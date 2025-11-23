Άντα Λιβιτσάνου: «Δε θέλω να κάνω εξωσωματική, αισθάνομαι φόβο»

Η Άντα Λιβιτσάνου, η οποία το τελευταίο διάστημα απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου «Ραντεβού το ΣΚ».

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας προχώρησε σε μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη, μιλώντας μεταξύ άλλων, για την επιλογή της να αφήσει την υποκριτική και να ασχοληθεί με τη ζαχαροπλαστική, για το λόγο που δεν έχει αποκτήσει παιδιά, καθώς και για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Στάθη.

«Ήμασταν πολύ ερωτευμένοι με τον άντρα μου και θέλαμε να περνάμε όλο το χρόνο μαζί. Ο γάμος είναι απόφαση! Εγώ δεν είμαι πολύ ζηλιάρα, άμα ζηλέψω θα υπάρχει πρόβλημα, μάλλον θα σταματήσω τη σχέση. Έχω πάρει πολλή αγάπη από τον άντρα μου», είπε αρχικά η Άντα Λιβιτσάνου.

Ενώ όσον αφορά στη μέρα που ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, είπε: «Στον γάμο μας ήμασταν μόνο 14 άτομα. Αυτή η ημέρα αφορά μόνο το ζευγάρι. Με τον Στάθη είχαμε κοινούς γνωστούς και γνωριστήκαμε μέσω social media. Ήμουν και εγώ χωρισμένη λίγους μήνες, με έψησαν κάτι φίλες μου και βγήκαμε ραντεβού».

Όσον αφορά την εξωσωματική, η Άντα Λιβιτσάνου σχολίασε ότι: «Η εξωσωματική για μένα είναι σαν να πιέσω το σώμα μου να κάνει κάτι που δεν κάνει μόνο του. Εγώ αισθάνομαι φόβο και δεν θέλω να το κάνω».

Επιπρόσθετα, για το ζαχαροπλαστείο που διατηρεί με το σύζυγό της σχολίασε ότι: «Όταν ανοίξαμε το ζαχαροπλαστείο με τον άντρα μου, το σκεφτόμασταν πολύ ρομαντικά, υπήρχε άγνοια κινδύνου. Δεν σκεφτόμουν ότι θα αλλάξω καριέρα όταν το ξεκίνησα, ήταν ένα στοίχημα. Μέσα μου πιστεύω ότι θα ασχοληθώ ξανά με την υποκριτική... Έχουμε το ζαχαροπλαστείο έντεκα χρόνια. Χαίρομαι που πήγε καλά, γιατί είναι σαν παιδί μας».

Ενώ για το λόγο που δεν εμφανίζεται πλέον επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο, είπε: «Άμα με δεις να κάνω κάτι στο χώρο της υποκριτικής, να ξέρεις σημαίνει ότι το έχω κάνει με τρομακτικά συνειδητή επιλογή. Με την οικονομική κρίση άλλαξε το τοπίο στη δουλειά μας. Έχω υπάρξει σε δουλειά που ήταν κακό το κλίμα μεταξύ των συναδέλφων».

Τέλος, κλείνοντας αναφέρθηκε στον ηθοποιό Θανάση Ευθυμιάδη, για τον οποίο δήλωσε ότι: «Έχω περάσει υπέροχα με τον Θανάση Ευθυμιάδη, είναι η επιτομή του επαγγελματία. Μου λείπει, θέλω να έχω πιο πολλές σχέσεις με τον ίδιο και την οικογένειά του».