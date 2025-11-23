Άντα Λιβιτσάνου: «Δε θέλω να κάνω εξωσωματική, αισθάνομαι φόβο»

Όσα είπε για τον σύζυγό της, Στάθη και τη ζαχαροπλαστική

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.11.25 , 16:48 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 24/11/2025 – 30/11/2025
23.11.25 , 16:47 Μπλόκα και κλείσιμο τελωνείων και λιμανιών αποφάσισαν οι αγρότες
23.11.25 , 16:46 Aυτό είναι το παλτό που φέτος επιστρέφει στη μόδα
23.11.25 , 16:31 Ιόνια Οδός: Εκτροπή πέντε αυτοκινήτων λόγω χαλαζόπτωσης
23.11.25 , 16:24 Mουσείο Πειραμάτων για μικρούς και μεγάλους
23.11.25 , 16:14 Χριστίνα Μπόμπα: «Ένιωθα ότι ο Σάκης θα γινόταν καλός μπαμπάς»
23.11.25 , 16:07 Ουκρανία: Πόλεμος ή ειρήνη στο τραπέζι των συνομιλιών στη Γενεύη
23.11.25 , 14:58 Tο TractioN επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μοναχό
23.11.25 , 14:53 Τζουμέρκα: Δραματική διάσωση πυροσβέστη που παρασύρθηκε από τα νερά
23.11.25 , 14:26 Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες έπεσαν από μπαλκόνι και τραυματίσθηκαν
23.11.25 , 14:12 Πορτοκάλια: Τα θετικά και τα αρνητικά της κατανάλωσης τους
23.11.25 , 13:53 Άντα Λιβιτσάνου: «Δε θέλω να κάνω εξωσωματική, αισθάνομαι φόβο»
23.11.25 , 13:18 ΠΑΟ: Διώχνει παίκτη εκατομμυρίου τον Γενάρη ο Κορόνα
23.11.25 , 13:04 Eλβετικό φράγκο: Γιατί οι δανειολήπτες θα πρέπει να κρατούν μικρό καλάθι
23.11.25 , 12:52 Metron Analysis: 1 στους 4 Έλληνες θέλει όπλο στο σπίτι!
Αύξηση στους μισθούς εκπαιδευτικών - Ποιοι κερδίζουν 60€ τον μήνα
Ειρήνη Σκλήβα: Η κούκλα κόρη της και το δύσκολο διαζύγιο
Τζουμέρκα: Δραματική διάσωση πυροσβέστη που παρασύρθηκε από τα νερά
Συγκλονίζει η εγγονή του Κένεντι: «Έχω μόνο έναν χρόνο ζωής»
Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι της!
Χριστίνα Μπόμπα: «Ένιωθα ότι ο Σάκης θα γινόταν καλός μπαμπάς»
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
Μητσοτάκης: Από αύριο τα 250 ευρώ σε συνταξιούχους!
Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες έπεσαν από μπαλκόνι και τραυματίσθηκαν
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Άντα Λιβιτσάνου: «Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πειραματιστεί με το σώμα του» / Βίντεο: Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Άντα Λιβιτσάνου, η οποία το τελευταίο διάστημα απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου «Ραντεβού το ΣΚ».

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας προχώρησε σε μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη, μιλώντας μεταξύ άλλων, για την επιλογή της να αφήσει την υποκριτική και να ασχοληθεί με τη ζαχαροπλαστική, για το λόγο που δεν έχει αποκτήσει παιδιά, καθώς και για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Στάθη.

Άντα Λιβιτσάνου: Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της - Τα πόσα έκλεισε;

 

 

«Ήμασταν πολύ ερωτευμένοι με τον άντρα μου και θέλαμε να περνάμε όλο το χρόνο μαζί. Ο γάμος είναι απόφαση! Εγώ δεν είμαι πολύ ζηλιάρα, άμα ζηλέψω θα υπάρχει πρόβλημα, μάλλον θα σταματήσω τη σχέση. Έχω πάρει πολλή αγάπη από τον άντρα μου», είπε αρχικά η Άντα Λιβιτσάνου.

Ενώ όσον αφορά στη μέρα που ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, είπε: «Στον γάμο μας ήμασταν μόνο 14 άτομα. Αυτή η ημέρα αφορά μόνο το ζευγάρι. Με τον Στάθη είχαμε κοινούς γνωστούς και γνωριστήκαμε μέσω social media. Ήμουν και εγώ χωρισμένη λίγους μήνες, με έψησαν κάτι φίλες μου και βγήκαμε ραντεβού». 

 

 

Διάσημοι που αποτραβήχτηκαν από τα «φώτα» και άλλαξαν ζωή και επάγγελμα

Όσον αφορά την εξωσωματική, η Άντα Λιβιτσάνου σχολίασε ότι: «Η εξωσωματική για μένα είναι σαν να πιέσω το σώμα μου να κάνει κάτι που δεν κάνει μόνο του. Εγώ αισθάνομαι φόβο και δεν θέλω να το κάνω».

 

 

Επιπρόσθετα, για το ζαχαροπλαστείο που διατηρεί με το σύζυγό της σχολίασε ότι: «Όταν ανοίξαμε το ζαχαροπλαστείο με τον άντρα μου, το σκεφτόμασταν πολύ ρομαντικά, υπήρχε άγνοια κινδύνου. Δεν σκεφτόμουν ότι θα αλλάξω καριέρα όταν το ξεκίνησα, ήταν ένα στοίχημα. Μέσα μου πιστεύω ότι θα ασχοληθώ ξανά με την υποκριτική... Έχουμε το ζαχαροπλαστείο έντεκα χρόνια. Χαίρομαι που πήγε καλά, γιατί είναι σαν παιδί μας».

 

 

Ενώ για το λόγο που δεν εμφανίζεται πλέον επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο, είπε: «Άμα με δεις να κάνω κάτι στο χώρο της υποκριτικής, να ξέρεις σημαίνει ότι το έχω κάνει με τρομακτικά συνειδητή επιλογή. Με την οικονομική κρίση άλλαξε το τοπίο στη δουλειά μας. Έχω υπάρξει σε δουλειά που ήταν κακό το κλίμα μεταξύ των συναδέλφων».

Τέλος, κλείνοντας αναφέρθηκε στον ηθοποιό Θανάση Ευθυμιάδη, για τον οποίο δήλωσε ότι: «Έχω περάσει υπέροχα με τον Θανάση Ευθυμιάδη, είναι η επιτομή του επαγγελματία. Μου λείπει, θέλω να έχω πιο πολλές σχέσεις με τον ίδιο και την οικογένειά του».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΑ ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ
 |
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΕΣΚΟΥ
 |
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top