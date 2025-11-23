Χατζηδάκης: Σε λίγες ημέρες οι ενισχύσεις σε αγρότες -κτηνοτρόφους

Μέχρι τέλος της χρονιάς και οι πληρωμές προγραμμάτων της ΚΑΠ

«Στόχος είναι, έως το τέλος της εβδομάδας με αρχές της επόμενης να καταβληθεί η βασική ενίσχυση στους αγρότες και κτηνοτρόφους. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα πληρωθούν επίσης προγράμματα ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων από τον πρώτο ή τον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής» ανέφερε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Χατζηδάκης: «Σε ένα μήνα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%»

«Αυτή την εβδομάδα, μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα εξειδικευθούν αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για πρόσθετα μέτρα σε σχέση με την απώλεια εισοδήματος που έχουν οι κτηνοτρόφοι μας από την θανάτωση των ζώων» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης σχετικά με το ζήτημα της ευλογιάς.  

Αγρότες: Kινητοποιήσεις και μπλόκα για να μπουν τα χρήματα

Όπως επισήμανε, η  συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι φέτος θα εφαρμοστεί ένα μεταβατικό υβριδικό σύστημα. «Ως προς τους γεωργούς θα στηριχθούμε στις δηλώσεις στην εφορία και συγκεκριμένα στο ΑΤΑΚ και τα ΚΑΕΚ από το κτηματολόγιο. Ως προς τους κτηνοτρόφους θα στηριχθούμε σε στοιχεία από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα ή από το MYDATA για το γάλα και το κρέας που παρέδωσαν και τις ζωοτροφές που αγόρασαν. Όλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια για να υπάρχει μια αξιόπιστη βάση. Όσοι έχουν δηλώσει ιδιωτικούς βοσκοτόπους, θα πάρουν την ενίσχυση που αντιστοιχεί. Και για όσους έχουν δηλώσει δημόσιους βοσκοτόπους, φεύγουμε από την τεχνική λύση, η οποία έχει επικριθεί πάρα πολύ και πάμε στους όμορους νομούς». «Συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα χρήματα που θα περισσέψουν επειδή υπήρχαν «πανωγραψίματα», να μείνουν στην Ελλάδα. Δεν θα πάρει λιγότερα χρήματα η χώρα, θα πάρουν περισσότερα χρήματα οι έντιμοι αγρότες κάτι το οποίο έχει ένα κοινωνικό πρόσημο το οποίο πρέπει να το εκτιμήσουν όλοι». 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε την καταβολή των «παγωμένων» ενισχύσεων

Από το 2026, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, θα εφαρμοστεί ένα σύστημα απολύτως σύγχρονο και αξιόπιστο, με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Στις αρχές της επόμενης χρονιάς θα πάμε με τη λεγόμενη συνδεδεμένη ενίσχυση, δηλαδή επιδοτήσεις που είναι συνδεδεμένες με το ύψος της παραγωγής, με τα οικολογικά σχήματα και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο και όσα χρήματα περισσέψουν από αυτές τις πληρωμές λόγω της αναδιάρθρωσης του συστήματος θα τα δώσουμε στους έντιμους παραγωγούς».

