Metron Analysis: 1 στους 4 Έλληνες θέλει όπλο στο σπίτι!

Ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα της νέας έρευνας της Metron Analysis για το «Βήμα της Κυριακής», τα οποία αποτυπώνουν μια σημαντική μεταβολή στις στάσεις των πολιτών απέναντι στην οπλοκατοχή.

Παρότι η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων (78%) εξακολουθεί να δηλώνει αντίθετη στην κατοχή όπλων, ένας στους τέσσερις πολίτες εμφανίζεται θετικός. Συγκεκριμένα, το 13% θεωρεί πως η παρουσία όπλου στο σπίτι είναι απαραίτητη για λόγους αυτοπροστασίας, ενώ περίπου ένας στους δέκα απαντά πως «εξαρτάται από την περίπτωση».