smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους
Η smart έκανε την μεγάλη ανατροπή με τα νέα της μοντέλα καθώς άφησε πίσω της τους θερμικούς κινητήρες και τα λιλιπούτεια αμαξώματα. Το νέο smart #3 που μας παραχώρησε για δοκιμή η «σιδηρά» κυρία της Ελληνικής αντιπροσωπείας Αλεξάνδρα Χρυσού είναι αμιγώς ηλεκτρικό και ανήκει στην κατηγορία C-SUV. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι η όμορφη σχεδίαση, η tech τεχνολογία του και οι επιδόσεις που προσφέρει ο ηλεκτροκινητήρας των 272 ίππων και η μπαταρία των 66 kWh.

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Το smart #3 έχει λάβει τα βραβεία Red Dot και iF Design που αποδεικνύουν στην πράξη πόσο καλή δουλειά έχουν κάνει οι Γερμανοί σχεδιαστές.Έίναι ένα 100% ηλεκτρικό SUV-coupé, που έχει χτιστεί πάνω στην πλατφόρμα SEA της Geely, επιλογή η οποία σηματοδοτεί την συνεργασία των δυο εταιρειών.

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Ξεκινώντας από την κορμοστασιά του smart #3 είναι εμφανέστατη η συγγένεια με την Mercedes σε διάφορα σημεία. Πρώτα στο μπροστινό μέρος με την φωτεινή λωρίδα η οποία ενώνει τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας full LED. Λόγω ηλεκτρικού χαρακτήρα στην θέση της παραδοσιακής γρίλιας ψυγείου, είναι μια αεροδυναμική επιφάνεια, κλειστή, η οποία έχει ανάγλυφα στοιχεία. Ο προφυλακτήρας είναι χαμηλά τοποθετημένος ενώ οι εισαγωγές αέρα με την έντονη σχεδίαση προσδίδουν μια σπορ νότα.

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Κοιτώντας το smart #3 από το πλάι βλέπεις ότι η οροφή στο πίσω μέρος έχει κλίση ενώ απουσιάζουν τα πλαίσια στα παράθυρα με τις χειρολαβές να είναι χωνευτές. Όλα αυτά συνεισφέρουν στον μειωμένο αερτοσυντελαστή Cd=0,27) ο οποίος βοηθά και στην επίτευξη αυτονομίας. 

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Στο πίσω μέρος τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED επεκτείνονται σε όλο το πλάτος της σχηματίζοντας μια ενιαία φωτεινή μπάρα. Στο τελείωμα της οροφής συναντάμε μια διακριτική αεροτομή η οποία συνεισφέρει στον αεροδυναμικό συντελεστή.

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Στην μέση της πόρτας του πόρτμπαγκάζ υπάρχει το λογότυπο της smart Στον πίσω προφυλακτήρα υπάρχουν μαύρα διακοσμητικά στοιχεία που διαφοροποιούν την όλη εικόνα. Το smart#3 με μήκος 4,4 μέτρα, πλάτος 1,844 μέτρα και ύψος 1,556 μέτρα, κατατάσσεται στην κατηγορία C SUV.

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Περάσαμε στην καμπίνα και καθίσαμε στα αναπαυτικά σπορ καθίσματα με τις δερμάτινες επενδύσεις. Κοιτώντας το ταμπλό είδαμε την μεγάλη επιρροή της Mercedes στην σχεδίαση αλλά και την ποιότητα υλικών που βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, κάτι που δεν βρίσκεις εύκολα στην συγκεκριμένη κατηγορία. Σήμα κατατεθέν της συγγένειας είναι η κεντρική κονσόλα με τους τρείς μεγάλους στρογγυλούς αεραγωγούς, η οποία χωρίζει οδηγό και συνοδηγό. Μέσα σε αυτή υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι, ποτηροθήκες και ντουλαπάκι που ψύχεται.

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Η hI tech είναι εμφανής με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 9,2 ιντσών με τις πολλές παραμετροποιήσεις. Σου δίνει μεταξύ άλλων την δυνατότητα να βλέπεις τα προπορευόμενα οχήματα αλλά και όσα κινούνται παράλληλα με το αυτοκίνητο.

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Δεξιά συναντάμε την μεγάλη κεντρική οθόνη των 12,8 ιντσών με την ιδιαίτερα καθαρή ανάλυση full HD, τα πολύ όμορφα γραφικά, μέσω της οποίας ελέγχεις σχεδόν όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου.

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Η κάμερα οπισθοπορείας με την περιφερειακή θέαση ήταν ιδιαίτερα ευκρινής. Μάλιστα η ενεργοποίηση της γινόταν αυτόματα κάθε φορά που μας πλησιάζε όχημα παράπλευρα με την προβολή να γ'ίνεται σε μια μικρή δεύτερη οθόνη χωρίς να χάνονται οι υπόλοιπες ενδείξεις.

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους

Η συνδεσιμότητα είναι πλήρης. Η τεχνητή νοημοσύνη φροντίζει για την συνεχή ενημέρωση  over-the-air των εφαρμογών ενώ ο φωνητικός βοηθός ενεργοποιείται απλά λέγοντας «hello smart», με το γραφικό cheetah στην οθόνη να ανταποκρίνεται στις φωνητικές εντολές μας.

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

ντύπωση προκαλεί ότι  η λειτουργία ρύθμισης των ηλεκτρικών καθρεφτών γίμνεται μέσω της κεντρικής οθόνη όπως και η ρύθμιση του καθίσματος του συνοδηγού. Αν και μας παρεξένεψε στην αρχή μετά την συνηθίσαμε.

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Όπως αναφέραμε και στην αρχή μας άρεσαν τα πλατιά καθίσματα με την εξαιρετική πλευρική  στήριξη. Μάλιστα τα μπροστινά είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρικές ρυθμίσεις, ενώ υπάρχει λειτουργία θέρμανσης αλλά και αερισμός.

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Ο επιλογέας ταχυτήτων στο τιμόνι απελευθερώνει χώρο στην κεντρική κονσόλα όπου υπάρχουν θέσεις για ποτηροθήκες αλλά και ένας βαθύς αποθηκευτικός χώρος-ντουλαπάκι, που μας βόλεψε αφάνταστα. Αποθηκευτικός χώρος υπάρχει ανοιχτός και κάτω από την κεντρική κονσόλα. Εντυπωσιακή και η πανοραμική οροφή η οποία φιλτράρει το ηλιακό φως και προσδίδει στην αίσθηση της ευρυχωρίας. 

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Το μεγάλο μεταξόνιο των 2.785 χιλιοστών δίνει άνεση και στους πίσω επιβάτες που ακόμη και αν έχουν ύψος 1,90 μέτρα δεν «πνίγονται» από την κλίση της οροφής. Σε αυτό βέβαια συνεισφέρει και το επίπεδο πάτωμα το οποίο διευκολύνει τον τρίτο επιβάτη.

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Από την άλλη πλευρά ο χώρος αποσκευών των 370 λίτρων είναι στον μέσο όρο της κατηγορίας. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων που διαιρούνται κατά 60:40 η  χωρητικότητα ανεβαίνει στα 1.160 λίτρα, τιμή που σου επιτρέπει να φορτώσεις μεγάλα αντικείμενα.

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχει μπροστά κάτω από το καπό ένας μικρός αποθηκευτικός χώρος 15 λίτρων, αρκετός για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης. Στην «καρδιά» του smart #3 Pro+ υπάρχει σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μονίμου μαγνήτη, ο οποίος έχει τοποθετηθεί στον πίσω άξονα και αποδίδει 272 ίππους (200 kW) με 343 Nm ροπής.

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Είχαμε στην διάθεση μας τρία προγράμματα οδήγησης τα Eco Sport και Comfort. Στην πράξη στο πάτημα του δεξιού πεντάλ το smart #3 δείχνει τις αγγωνιστικές του διαθέσεις και «απογειώνεται» παρα τα 1780 κιλά βάρους ειδικά στην επιλογή του σποιρ προγράμματος.  

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Τα 0-100 χλμ./ώρα στην ίδια επιλογή  έρχονται σε μόλις 5,8 δευτερόλεπτα ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται από τα ηλεκτρονικά του στα 180 χλμ./ώρα.  

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Βέβαια αυτή η επιλογή σε απομακρύνει από την εργοστασιακή αυτονομία των 435 χιλιομέτρων που προσφέρτει η μπαταρτία NCM, με χωρητικότητα 66 kWh. Στην πράξη καταφέρνεις να πιάσεις στην οικονομική επιλογή πργράμματος τα 380-400 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας. με κατανάλωση περίπου τις 19,7 kWh. 

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Η οδική συμπεριφορά καθορίζεται από την διάταξη των αναρτήσεων η οποία είναι  γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός, πολλαπλών συνδέσμων πίσω. Η ρύθμιση χαρακτηρίζεται σφιχτή.Το τιμόνι εναι άμεσο και έχει καλή πληροφόρηση. Κινηθήκαμε και σε ανοιχτό δρόμο αλλά και σε κλειστές στροφές.

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Το smart #3 αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευχάριστο στην οδήγηση με την πίσω κίνηση να σου δίνει πιο παιχνιδιάρικη διάθεση αν και τα ηλεκτρονικά συστήματα ασγφάλειας επεμβαίνουν όταν χαθεί η πρόσφυση. Το γεγονός ότι έχεις στα χέρια σου ένα αυτοκίνητο με 272 ίππους σε «αναγκάζει» να τους χρησιμοποιήσεις όταν θελήσεις να οδηγήσεις λίγο πιο ανήσυχα.

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Στην διάθεση μας είχαμε και την πλήρη σουίτα προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας- υποβοήθησης  οδηγού με την κωδική ονομασία smart Pilot assist., ο χειρσμός των οποίων γίνεται κυρίως μέσω της κεντρικής οθόνης 

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Σε αυτά εντάσσονται ο αυτοπροσαρμοζόμενος διατηρητής ταχύτητας, η αποφυγή συγκρουσης με προειδοποίηση, το σύστημα διατήρησης λωρίδας, το σύστημα ειδοποίησης τυφλού σημείου, 

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Εκεί βλέπεις ότι τα περιθώρια πρόσφυσης είναι μεγάλα, με τις κλίσεις στις κλειστές καμπές του δρόμου να είναι «μαζεμένες» παρά την αυξημένη απόσταση από το έδαφος των 160 χιλιοστών. Η εντυπωσιακή πάντως συμπεριφορά του smart #3 συμπληρώνεται από την ευκολία χρήσης και την ευελιξία μέσα στην πόλη και στις δυσκολίες της καθημερινότητας, όσον αφορά την κίνηση.

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους

Επιπλέον κινηθήκαμε και σε εκτός δρόμοου βατές διαδερομές όπου διαπιστώσαμε την εξαιρετική συναρμιογή των πλαστικών μερών και στην στιβαρότητα του πλαισίου.Τα φρένα αποδείχθηκαν άμέσα και αποτελεσματικά με τη γνωστή αίσθηση ανάκτησης ενέργειας με τις διαφορετικές βαθμίδες  όπως συμβαίνει σε όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα .

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 
Πάμε τώρα στον χρόνο φόρτισης.Σε Wallbox (7,4 kW) η φόρτιση  διαρκεί  7,5 ώρες. Σε μέγιστη φόρτιση AC: 22 kW ολοκληρώνεται σε 3 ώρες ενώ για φόρτιση από 0-80% με  ταχυφορτιστή DC: 150 kW η φόρτιση γίνεται σε 30 λεπτά.

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Το πλεονέκτημα του smart #3 είναι πως στην έκδοση με τη μπαταρία των 66 kWh διαθέτει στάνταρ on board charger 22KW με αποτέλεσμα να μειώνεται όπως αναφέραμε και πριν στο μισό ο χρόνος φόρτισης από 0 στο 100% σε σχέση με ανταγωνιστικά μοντέλα της κατηγορίας.

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους

Σε τελική ανάλυση το smart #3 μας άρεσε καθώς είναι μια premium κατασκευή. Μας θύμισε σε πολλά σημεία μοντέλα της Mercedes τόσο σχεδιαστικά όσο και απο πλέυράς απόδοσης αλλά και στησίματος του αυτοκινήτου.Η ποιότητα κατασκευής είναι σε υψηλά επίπεδα, ενώ η τεχνολογία έρχεται από το μέλλον .

smart #3 Pro+: Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τους 272 ίππους 

Η έκδοση του smart #3 στο εξοπλιστικό πακέτο Pro+ με τη μεγάλη μπαταρία των 66 kWh διαθίθεται από 38.490 ευρώ. Ο εξοπλισμός είναι πλούσιος και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την πανοραμική ηλιοροφή, την σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, κάμερα παρκαρίσματος με απεικόνιση 360 μοιρών και 8 αισθητήρες, με ηλεκτρικά θερμαινόμενα και η ρυθμιζόμενα καθίσματας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

 

