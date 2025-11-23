IQ 160: Ο Καλατζής επιστρέφει στην υπηρεσία, η Δάφνη... αποχωρεί

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο σήμερα, Κυριακή 22:10 στο Star

Media
Ο Καλατζής επιστρέφει στην υπηρεσία, αλλά η Δάφνη έχει κολλήσει γρίπη και έτσι, εκείνος αναγκάζεται να κυκλοφορεί συνέχεια με μάσκα. Η Πηνελόπη τού λέει ότι είναι έγκυος, πιθανότατα από αυτόν. Εκείνος, όμως, δε θυμάται την ερωτική τους επαφή και θεωρεί ότι ίσως και να το φαντάστηκε.

IQ 160: Ο Καλατζής επιστρέφει στην υπηρεσία, η Δάφνη... αποχωρεί

Μια νεαρή δημοσιογράφος βρίσκεται δολοφονημένη σε ένα απόμερο στενό και υπάρχουν ενδείξεις πως μάλλον ερευνούσε κάτι επικίνδυνο. Πράγματι, μαθαίνουν ότι προσπαθούσε να ξεσκεπάσει ένα κύκλωμα, που εκβίαζε εισαγωγείς προκειμένου να πάρουν άδεια διανομής των προϊόντων τους.

IQ 160: Ο Καλατζής επιστρέφει στην υπηρεσία, η Δάφνη... αποχωρεί

Όταν, όμως, βρίσκουν ένα κρυμμένο σημειωματάριο του θύματος με κωδικοποιημένες σημειώσεις, η Πηνελόπη οδηγείται σε ένα απροσδόκητο συμπέρασμα: Δεν υπάρχει κώδικας και οι σημειώσεις είναι κατασκευασμένες για να τους αποπροσανατολίσουν, διότι ο δολοφόνος δεν έχει σχέση με τη δουλειά της νεαρής κοπέλας, αλλά με την προσωπική της ζωή.

IQ 160: Ο Καλατζής επιστρέφει στην υπηρεσία, η Δάφνη... αποχωρεί

Η Δάφνη συνέρχεται από τη γρίπη, αλλά κρατάει σε απόσταση τον Γιώργο, που ανησυχεί ότι κάτι του κρύβει. Και δεν έχει άδικο, διότι η Δάφνη παραιτείται και φεύγει στο εξωτερικό για μεταπτυχιακά…

Γκεστ επεισοδίου 6

Άννα Παπανικολάου (Αλίκη Κατσέλη)

Λεωνίδας Αργυρόπουλος (Βαγγέλης Πιτσιλός)

Φανή Γεωργακοπούλου (Γιασεμή Κατσέλη)

Αλίκη Κακολύρη (Κάτια Στεφανίδη)

Ραφαήλ Καρυωτάκης (Νικηφόρος Λαζάρου)

Έφη Λιάλιου (Ντίνα Κατσέλη)

Η σειρά που αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή, επέστρεψε με 3ο κύκλο επεισοδίων στο πρόγραμμα του Star!

IQ 160: Ο Καλατζής επιστρέφει στην υπηρεσία, η Δάφνη... αποχωρεί


Υπόθεση σειράς

Ο 3ος κύκλος του IQ 160 εγκυμονεί εκρηκτικούς κινδύνους, χιούμορ, ανατροπές, αστυνομικό μυστήριο, γέλιο, έρωτες και… ένα μωρό!


Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν σε νέες παραβάσεις, νέες περιπέτειες, νέες ανεξιχνίαστες υποθέσεις, νέες επικίνδυνες αποστολές, νέες έρευνες, νέες παρεξηγήσεις, νέες εξηγήσεις, νέες γνωριμίες, νέες εξομολογήσεις!

Η Πηνελόπη (Σμαράγδα Καρύδη) έχει -πάλι- μπελάδες! Από τη μία, η είδηση της εγκυμοσύνης της φέρνει τα πάνω-κάτω στην, ούτως ή άλλως, ανάστατη καθημερινότητά της, κι από την άλλη, η δεδομένη πρόθεση του Αργύρη (Νίκος Κουρής) να μείνει μακριά της, τη φέρνουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όχι μόνο γιατί προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά της για εκείνον, αλλά και γιατί δεν ξέρει... ποιου είναι το παιδί: του Καλατζή ή μήπως του Τηλέμαχου (Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος);

Κι ενώ η Μουρίκη προσπαθεί να ορθοποδήσει, και να εξιχνιάσει με το μοναδικό της χάρισμα ακόμη μία μυστηριώδη υπόθεση, μία ανακοίνωση του Αργύρη θα την κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της...

Δεν είναι, ωστόσο, η μόνη που έχει προβλήματα στην ομάδα: η σχέση του Γιώργου (Ηλίας Μουλάς) και της Δάφνης (Ελίζα Σκολίδη) δεν εξελίσσεται όπως περίμεναν, ενώ και η Σοφία (Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου) βρίσκει δυσκολίες στη σχέση της με τον Εισαγγελέα Καψάλη (Θανάσης Δόβρης).

Παράλληλα, ένας νέος, εντελώς διαφορετικός συνάδελφος, ο Μηνάς (Γιώργος Τριανταφυλλίδης) φτάνει στο τμήμα, αποφασισμένος να μην αφήσει τη Μουρίκη σε... χλωρό κλαρί και μαζί με μία φερέλπιδα IT expert, την Τρίνα (Άννα Λουιζίδη), θα ανακατέψουν ακόμη περισσότερο την τράπουλα.

Η Πηνελόπη βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής και της... αστυνομικής καριέρας της. Θα τα καταφέρει;


Το IQ 160 επέστρεψε με νέες περιπέτειες!

Μυστηριώδεις υποθέσεις που κόβουν την ανάσα!

Δράση, αγωνία και φυσικά, πολύ - πολύ γέλιο!


Συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 22:10!

Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Ελίζα Σκολίδη, Άννα Λουιζίδη

Συμμετέχουν: Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Σωτήρης Δούβρης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Μαρία Νεαμονίτη

Δείτε όλα τα επεισόδια του IQ 160

 

IQ 160
 |
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
