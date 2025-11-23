Διάσημοι που ανήκουν στο ζώδιο του Τοξότη

Τοξότες: Είναι αισιόδοξοι, ειλικρινείς, ευφυείς και τρέφουν ιδιαίτερη αγάπη για την ελευθερία. Είναι λάτρεις της περιπέτειας, εξωστρεφείς, ενθουσιώδεις και «διψούν» για εξερεύνηση και γνώση. Από την άλλη, είναι αρκετά ανυπόμονοι, ενώ τους χαρακτηρίζει η έλλειψη οργάνωσης και το γεγονός ότι λένε την αλήθεια χωρίς να «φιλτράρουν» τα λόγια τους.

Δεν αντέχει τη ρουτίνα, τους περιορισμούς και τη σοβαροφάνεια, ενώ όσον αφορά στον έρωτα, ο Τοξότης είναι από τα ζώδια που τον αντιμετωπίζουν ως περιπέτεια και ως πρόκληση.

Στις ερωτικές σχέσεις τους οι Τοξότες φλερτάρουν επίμονα και με ένταση, ενώ όταν ερωτευτούν επιζητούν να κάνουν συνεχώς διαφορετικά πράγματα με το σύντροφό τους και να τον κάνουν χαρούμενο με ευχάριστες εκπλήξεις. Η ανάγκη για ελευθερία και διαφορετικότητα όμως, τον καθιστούν άπιστο σύντροφο. Στο χωρισμό αντιδρά σχετικά ψύχραιμα και ακόμη κι αν πληγωθεί, συνεχίζει απτόητος το παιχνίδι του έρωτα.

Celebrities που ανήκουν στο ζώδιο του Τοξότη

Λαμπεροί, ταλαντούχοι, πετυχημένοι και... Τοξότες. Κάποιοι διάσημοι Έλληνες και ξένοι που ανήκουν στο ζώδιο του Τοξότη είναι οι:

Ο πετυχημένος παρουσιαστής Γρηγόρης Αρναούτογλου αποκάλυψε πρόσφατα σε συνέντευξή του την ανάγκη που είχε νιώσει να βάλει τέλος στην επιρροή του πατέρα του και της μητέρας του στη ζωή του. Όπως είπε: «Μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία, από την υπερβολική λατρεία που είχα στους γονείς μου… γι’ αυτό όταν πήγα στον ψυχίατρο και πήρα φάρμακα ήταν για το πώς θα τελειώσουν οι γονείς μου από τη ζωή μου, στον επηρεασμό τον δικό μου».

«Εκεί κόπηκε ο ομφάλιος λώρος που έπιανε και τον πατέρα μου, για να τον κάνω περήφανο, και τη μάνα μου, γιατί τη λάτρευα. Η μάνα μου, με ένα νεύμα της, είχε τη δύναμη να με κάνει να χωρίσω. Κάποια στιγμή ήθελα να βρω και καλά πεθερικά για τους γονείς μου, γιατί ήθελα να είναι καλά, ήθελα τα πεθερικά να κάνουν παρέα με τους γονείς μου. Άκου τώρα τρέλα και παράνοια».

Η εβληματική ηθοποιός Ζωή Λάσκαρη, η οποία «έφυγε» από τη ζωή στις 18 Αυγούστου του 2017, είχε δηλώσει σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις τις ό,τι: «Φοβάμαι τη μοναξιά την απογοήτευση, το θάνατο. Αγαπώ τη ζωή. Μου αρέσει να δουλεύω να κουράζομαι να αναπνέω, να διασκεδάζω. Φοβάμαι να μείνω χωρίς συντροφιά. Θα πέθαινα αν με υποχρέωναν να ζήσω μόνη μου σε κάποιο έρημο νησί. Μου αρέσει να έχω ανθρώπους δίπλα μου».

«Μου έλειψαν η ξέγνοιαστη ηλικία και το αίσθημα της ασφάλειας. Θέλω να με αγαπούν για να αισθάνομαι ασφαλής. Έχω ανάγκη από τους ανθρώπους. Γεννήθηκα μέσα σε ένα σπίτι όπου όλοι μου μιλούσαν για το βασιλιά. Ο πατέρας μου, που δεν τον γνώρισα, ήταν βαφτισιμιός του βασιλιά Κωνσταντίνου και σκοτώθηκε σε ένα ξενοδοχείο από κομμουνιστές το 1944. Ήμουν βρέφος τότε, λίγων μηνών».

H απόλυτη Ελληνίδα σταρ, Άννα Βίσση, γεννημένη στις 20 Δεκεμβρίου του 1957, δεν παρέλειψε να μιλήσει πρόσφατα με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τον τρόπο ζωής της, που αποτελεί το μυστικό της αντοχής της πάνω στη σκηνή.

Όπως εξομολογήθηκε: «Έχω δείξει από παλιά ότι πιστεύω στη γυμναστική και στην καλή διατροφή, αλλιώς δεν βγαίνει. Δεν μπορώ να τραγουδάω 3μισι ώρες. Είμαι αγνή, χωρίς ουσίες, χωρίς τίποτα. Κι ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου. Είμαι στρατιώτης, πρέπει να προσέχεις»

Ο Έλληνας τραγουδοποιός, συνθέτης και στιχουργός, Διονύσης Σαββόπουλος, θεωρείται ο εμπνευστής και πρωτεργάτης της σχολής των Ελλήνων τραγουδοποιών που γράφουν μουσική, στίχους και τραγουδούν οι ίδιοι τα τραγούδια τους.

Ήταν παντρεμένος από το 1967 με την Ασπασία Αραπίδου και είχαν αποκτήσει δύο γιους: τον Κορνήλιο (γενν. 1968) και τον Ρωμανό (γενν. 1972), και δύο εγγονούς, τον Διονύση και τον Ανδρέα. Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέθανε στις 21 Οκτωβρίου 2025, σε ηλικία 80 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους του και όλο το καλλιτεχνικό στερεώμα.

Το πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια Ευαγγελία Αραβανή, έγινε για πρώτη φορά μαμά το Μάρτιο του 2024, ενώ τον φετινό Μάιο ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον γοητευτικό επιχειρηματία, Σπύρο Λάζαρη.

Η Ευαγγελία Αραβανή, μετά την παρουσίαση του πρώτου My Style Rocks απέχει από την τηλεόραση, ενώ βρίσκεται συχνά στον Πόρο, εκεί όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο σύζυγός της.

Μία από τις ταλαντούχες ηθοποιούς, η Ελένη Γερασιμίδου συνεχίζει τη θεατρική της πορεία στο πλευρά του συζύγου της με άσβεστη θέρμη, όπως πάντα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η 75χρονη ηθοποιός δεν δίστασε να απαντήσει και σε όσους σχολιάζουν αρνητικά τη δημόσια εικόνα της, λέγοντας ότι: «Βλέπω σχόλια για μένα ότι είμαι αχώνευτη και κράζω τον άντρα μου. Με τον σύζυγό μου είμαστε 45 χρόνια μαζί. Αν τον έκραζα, δεν θα ήμασταν μαζί. Πεινάσαμε μαζί, ήμασταν φτωχοί μαζί και όταν βγάλαμε μαζί χρήματα, κάναμε ένα σπίτι – το οποίο το μισό έχει καεί», είπε συγκινημένη.

Η Ελληνίδα ντίβα της όπερας, Mαρία Κάλλας, βαπτισμένη ως Μαρία Άννα Καικιλία Σοφία Καλογεροπούλου, γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1923, στη Νέα Υόρκη.

Η Μαρία Κάλλας ήταν η μεγαλύτερη τραγουδίστρια όπερας όλων των εποχών, η μουσική της ιδιοφυΐα, δε, δεν έχει ξεπεραστεί. Όπως είχε αναφέρει η ίδια σε συνέντευξή της: «Δεν είμαι άγγελος, ούτε προσποιούμαι ότι είμαι. Αλλά δεν είμαι ούτε και διάβολος. Είμαι μια γυναίκα και μια σοβαρή καλλιτέχνις και έτσι θα ήθελα να με κρίνουν».

Ο Μπραντ Πιτ, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του κάνοντας γκεστ εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές, έχει λάβει 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ ερμηνείας, κερδίζοντας ένα για την ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» και 7 υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα κερδίζοντας δυο.

Ο ηθοποιός εμφανίζεται πλέον πιο ήρεμος και συμφιλιωμένος με το βάρος της δημοσιότητας, χωρίς να προσποιείται ωστόσο, ότι το έχει αφήσει πίσω του. Παρόλα αυτά, δείχνει ότι έχει βρει μια εσωτερική ισορροπία. Όπως εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο σταρ του Χόλιγουντ: «Κατά βάση αισθάνομαι αρκετά… Η ζωή μου είναι σχετικά περιχαρακωμένη. Νιώθω ζεστασιά κι ασφάλεια με τους φίλους μου, με τους αγαπημένους μου, με την οικογένειά μου, με τη γνώση του ποιος είμαι. Οπότε ξέρεις, μοιάζει με μια μύγα που βουίζει δίπλα μου πού και πού», ανέφερε.

Ο 78χρονος σήμερα Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός ταινιών, γεννήθηκε στο Σινσινάτι του Οχάιο από εβραϊκή οικογένεια.

Όπως έχει ο ίδος δηλώσει για το πώς νιώθει για την καταγωγή του, σχολίασε στο παρελθόν ότι: «Δεν είναι κάτι που χαίρομαι να παραδέχομαι. Αλλά όταν ήμουν επτά, οχτώ, εννιά ετών, Θεέ μου συγχώρα με, ντρεπόμουν επειδή είμασταν Ορθόδοξοι Εβραίοι. Ντρεπόμουν από την εξωτερική αντίληψη της εβραϊκής πρακτικής των γονιών μου. Δεν ένιωθα ποτέ μου ντροπή να είμαι Εβραίος, αλλά κάποιες φορές ήταν δύσκολο».

Επίσης, ο Σπίλμπεργκ έχει δηλώσει ότι κατά τη διάρκεια των παιδικών του χρόνων βίωσε αρκετές φορές αντισημιτική προκατάληψη: «Στο λύκειο, έχω φάει ξύλο και κλωτσιές. Δύο φορές μου μάτωσαν τη μύτη. Ήταν φρικτό».

Δεν χαρακτηρίζεται αδίκως ως καλλιτεχνικό «φαινόμενο», αφού ηΤέιλορ Σουίφτ είναι η πρώτη δισεκατομμυριούχος μουσικός, με 200 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, έχει κερδίσει 14 Γκράμι, 1 Έμμυ και 30 βραβεία του MTV, ενώ έχει σπάσει 118 παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες!

Η Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται σε σχέση με τον παίκτη του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Τράβις Κέλσι. Τον Αύγουστο του 2025, το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε. Η σχέση τους, που είναι πολύ προβεβλημένη, έχει γίνει πρωτοσέλιδο στα μέσα ενημέρωσης.