Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο γιος του Αναστάσης έγινε 12 ετών

Οι φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων

03.11.25 , 17:49
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα» στον Alpha Κύπρου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχει κάθε λόγο να χαμογελά, καθώς ο γιος του, Αναστάσης, γιόρτασε τα 12α γενέθλιά του!

Η Κατερίνα Κόκλα, πρώην σύντροφος του παρουσιαστή και μητέρα του μικρού, δημοσίευσε στο Instagram τρυφερές φωτογραφίες από το πάρτι, δείχνοντας την εντυπωσιακή τούρτα και τις στιγμές χαράς με φίλους και οικογένεια.

Το ζευγάρι, που χώρισε το 2017, έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους όλα αυτά τα χρόνια, με την Κατερίνα Κόκλα να απουσιάζει από τα φώτα της δημοσιότητας. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε χαρακτηριστικά: «Μια ζωή μαζί».

Από την πλευρά του, ο παρουσιαστής του ANT1, που τα τελευταία χρόνια είναι ζευγάρι με τη Νάνσυ Αντωνίου, έχει μιλήσει με τρυφερότητα για τον γιο του:

«Είναι φανταστικό το κομμάτι της πατρότητας. Ο Αναστάσης μου έχει φτάσει 12 χρονών, είμαστε στην προ-εφηβεία και είναι κάπως τα πράγματα… Φωνάζει χωρίς λόγο! Του λέω να μιλάμε ήρεμα».

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
